Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή ρωσικού Soyuz MS-28 -Zημιές υπέστη η πλατφόρμα εκτόξευσης - iefimerida.gr

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή ρωσικού Soyuz MS-28 -Zημιές υπέστη η πλατφόρμα εκτόξευσης

επανδρωμένη αποστολή ρωσικού Soyuz MS-28 c / Φωτογραφία AP
Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προσδέθηκε με ασφάλεια το ρωσικό διαστημικό σκάφος Soyuz MS-28 που εκτοξεύτηκε νωρίτερα την Πέμπτη από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, μεταφέροντας δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία (Roscosmos).

Οι Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, Σεργκέι Μικάεφ και Κρις Ουίλιαμς θα παραμείνουν περίπου 8 μήνες στον ΔΣΣ και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη το καλοκαίρι του 2026.

Ο πύραυλος Soyus 2.1a εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στις 11:28 (ώρα Ελλάδος) και η αποστολή έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τρεις ώρες αργότερα. Το βράδυ της Πέμπτης, η Roscosmos ενημέρωσε πως κατά την εκτόξευση υπέστη ζημιές η πλατφόρμα, εκτιμώντας όμως ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν σύντομα.

