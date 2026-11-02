«Οδύσσεια» στον Ειρηνικό: Διέσωσαν 86χρονο και τον σκύλο του από ιστιοφόρο -Αγνοούνταν πάνω από δύο μήνες - iefimerida.gr

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 86χρονου και του σκύλου του, οι οποίοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ιστιοφόρο στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 740 χιλιόμετρα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, έπειτα από πολυήμερη επιχείρηση των αμερικανικών αρχών.

Ο ηλικιωμένος ταξίδευε με το ιστιοφόρο «Willow Wind» από την Αστόρια του Όρεγκον με προορισμό το Πάγκο Πάγκο της Αμερικανικής Σαμόα, όταν χάθηκαν τα ίχνη του. Σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή, η τελευταία επικοινωνία μαζί του είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου.

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Η επιχείρηση εντοπισμού ξεκίνησε όταν, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Ακτοφυλακής στην Αλαμέδα έλαβε σήμα κινδύνου από το ιστιοφόρο, δίνοντας στις αρχές τη δυνατότητα να περιορίσουν την περιοχή των ερευνών.

Για τον εντοπισμό του 86χρονου κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις της αμερικανικής Ακτοφυλακής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αεροσκάφος C-27 Spartan από το Σακραμέντο, αεροσκάφος HC-130 Hercules και το περιπολικό σκάφος «Robert Ward». Παράλληλα, οι αρχές ζήτησαν τη συνδρομή εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή.

Το ίδιο βράδυ, το πλήρωμα του αεροσκάφους C-27 Spartan κατάφερε να εντοπίσει το «Willow Wind» στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιχείρηση διάσωσης. Καθοριστική ήταν η συμβολή του εμπορικού πλοίου «Grand Orion», το οποίο ανταποκρίθηκε στο αίτημα βοήθειας και έφτασε κοντά στο ιστιοφόρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Πολύωρη επιχείρηση για τη διάσωση του ηλικιωμένου και του σκύλου του

Η διάσωση δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχέραναν τις προσπάθειες προσέγγισης και επιβίβασης. Έπειτα από πολύωρες προσπάθειες, το απόγευμα της Τετάρτης, το πλήρωμα του «Grand Orion» κατάφερε τελικά να περισυλλέξει με ασφάλεια τόσο τον 86χρονο όσο και τον τετράποδο σύντροφό του. Το πρωί της Πέμπτης, ελικόπτερο MH-60 Jayhawk της Ακτοφυλακής από το Σαν Ντιέγκο προσέγγισε το εμπορικό πλοίο και πραγματοποίησε ειδική επιχείρηση για τη μεταφορά του ηλικιωμένου και του σκύλου του.

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Οι δύο διασωθέντες μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της Ακτοφυλακής στο Σαν Ντιέγκο, ενώ ο 86χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Scripps Mercy για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του.

Την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης εξέφρασε ο διοικητής Τζέισον Νγκουέν, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας της αμερικανικής Ακτοφυλακής.

«Είμαστε ευγνώμονες στους ναυτικούς του εμπορικού πλοίου και στα πληρώματα της Ακτοφυλακής, των οποίων οι συντονισμένες προσπάθειες οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.