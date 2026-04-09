Αυτές οι δίδυμες αδελφές γέννησαν την ίδια ημέρα με διαφορά 14 λεπτών: Η όμορφη ιστορία τους - iefimerida.gr

Μια απίστευτη σύμπτωση επεφύλασσε η μοίρα για δύο δίδυμες αδελφές που γέννησαν σχεδόν ταυτόχρονα, στις 8 Φεβρουαρίου 2026.

Η Βαλερί και η Ναντίν Καροτζά είναι 27 ετών και, ως δίδυμες, έχουν μοιραστεί σχεδόν τα πάντα στη ζωή τους και έχουν ζήσει μαζί όλα τα μεγάλα ορόσημα.



Συμπτωματικά, γέννησαν τα παιδιά τους στο ίδιο νοσοκομείο, την ίδια ημέρα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στο μαιευτήριο Voiron στην Ιζέρ της Γαλλίας.

Δύο δίδυμες γέννησαν μαζί, στο ίδιο μαιευτήριο

Όλα ξεκίνησαν όταν έσπασαν τα νερά της της Βαλερί και τηλεφώνησε στην αδελφή της για να τη στηρίξει, όπως είπε στην εφημερίδα «Dauphiné Libéré». Τότε έμαθε ότι και η Ναντίν ετοιμαζόταν να μεταβεί στο μαιευτήριο. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, οι δύο αδελφές βρέθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο, προκαλώντας έκπληξη στο ιατρικό προσωπικό.



Οι δύο γυναίκες τοποθετήθηκαν σε διπλανές αίθουσες τοκετού, ενώ και οι σύζυγοί τους περίμεναν μαζί. Τα δύο παιδιά γεννήθηκαν την ίδια ημέρα, με μικρή χρονική διαφορά. Η Λεονί ήρθε στον κόσμο στις 11:50 το πρωί, ζυγίζοντας 2.980 κιλά και έχοντας ύψος 47 εκατοστά. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 12:04, γεννήθηκε ο ξάδελφός της, Λέο, με βάρος 3.475 κιλά και ύψος 48 εκατοστά.

Για την οικογένεια, αλλά και για το προσωπικό της κλινικής, η συγκυρία αυτή αποτέλεσε διπλή χαρά. «Τα νέα διαδόθηκαν σαν πυρκαγιά σε όλα τα τμήματα! Αρκετά μέλη του προσωπικού ήρθαν να μας δουν. Ήταν μαγικό να έχω την αδερφή μου δίπλα μου εκείνες τις λίγες μέρες, επειδή οι επισκέψεις απαγορεύονταν εκείνη την εποχή λόγω βρογχιολίτιδας», δήλωσε στο «Dauphiné Libéré» η Βαλερί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Λέο και η Λεονί ξεκίνησαν τις ζωές τους όπως ακριβώς και οι μητέρες τους: μαζί.