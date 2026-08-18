Ο Diddy στη λίστα μαρτύρων της δίκης του Tupac -Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η δολοφονία του ράπερ ήταν «πράξη εκδίκησης» - iefimerida.gr

Στη λίστα των μαρτύρων για τη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του Tupac συμπεριλήφθηκε ο Diddy, συνδέοντας τον παραγωγό με τον κατηγορούμενο Ντουέιν Ντέιβις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στο Λας Βέγκας διεξάγεται η δίκη για τη δολοφονία του Tupac με κατηγορούμενο τον Ντουέιν Ντέιβις. Οι εισαγγελείς τον παρουσιάζουν ως τον εγκέφαλο της επίθεσης, η οποία φέρεται να διατάχθηκε ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του.

Ο Ντέιβις κατηγορείται για ανθρωποκτονία με σκοπό την ενίσχυση εγκληματικής συμμορίας. Παρότι δηλώνει αθώος για τη δολοφονία του ράπερ, η πιθανή καταδίκη του από το δικαστήριο θα μπορούσε να του επιφέρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η δολοφονία συνέβη τον Σεπτέμβριο του 1996, όταν ο 25χρονος ράπερ βρισκόταν στο Λας Βέγκας για έναν αγώνα πυγμαχίας. Οι δράστες τον πυροβόλησαν από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα.

Η εισαγγελία συνέδεσε ευθέως τον παραγωγό Diddy με την υπόθεση, εντάσσοντάς τον στον κατάλογο των μαρτύρων. Η εμπλοκή του δίνει νέα τροπή στην ιστορική δίκη, την ώρα που ο ίδιος εκτίει ποινή φυλάκισης για άλλη υπόθεση.

Η αυλαία της πολύκροτης δίκης άνοιξε στο Λας Βέγκας, με τον 63χρονο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις να βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Οι εισαγγελικές αρχές παρουσιάζουν το πρώην ηγετικό στέλεχος των «South Side Compton Crips» ως τον εγκέφαλο που σχεδίασε και διέταξε τη μοιραία επίθεση, ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του που είχε προηγηθεί.

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Το πλήρες παζλ για τη δολοφονία του Tupac

Ο Ντέιβις αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με σκοπό την ενίσχυση εγκληματικής συμμορίας. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει αθώος, σε περίπτωση καταδίκης βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996 στο Λας Βέγκας, όπου ο μόλις 25 ετών εμβληματικός ράπερ βρισκόταν για να παρακολουθήσει έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον. Μια λευκή Cadillac πλησίασε το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Tupac και οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ο καλλιτέχνης να υποκύψει στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα. Ο Ντέιβις παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός άνθρωπος στον οποίο έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες για τη στυγερή δολοφονία που συγκλόνισε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

Στο Λος Άντζελες διεξάγεται η δίκη για τη δολοφνία του ράπερ Tupac / Φωτογραφία: ΑΡ

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Ο καταδικασμένος και φυλακισμένος Diddy

Παράλληλα, η εισαγγελία συνέδεσε ευθέως τον Diddy με την υπόθεση, εντάσσοντάς τον στη μακρά λίστα των μαρτύρων. Ο άλλοτε κραταιός άνδρας της μουσικής βιομηχανίας εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης πενήντα μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.

Η εμπλοκή του ονόματός του στη συγκεκριμένη ακροαματική διαδικασία προσδίδει νέα τροπή στην ιστορική υπόθεση, καθώς οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το πλήρες παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του Tupac.

