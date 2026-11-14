Συγκινητική διάσωση σκύλου στην Ουκρανία μέσα από διαμέρισμα πολυκατοικίας που δέχθηκε ρωσικούς βομβαρδισμούς [βίντεο]

Συγκινητικές στιγμές αποτύπωσε ο δημοσιογραφικός φακός στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, όταν μέλη σωστικών συνεργείων διέσωσαν σκύλο μέσα από κτίριο το οποίο δέχθηκε ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Nexta το τρομαγμένο ζώο εντοπίστηκε μέσα σε κτίριο το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές μετά από τους βομβαρδισμούς.

Πυροσβέστες κατάφεραν να το απομακρύνουν με ασφάλεια, υπενθυμίζοντας πως ακόμη και μέσα στη φρίκη του πολέμου κάθε ζωή έχει αξία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς την Παρασκευή στη Ζαπορίζια, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένας 17χρονος, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 30, ανάμεσά τους έξι παιδιά.