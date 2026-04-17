Λύγισαν όλοι: Ο δραματικός διάλογος της 7χρονης Athena με τον δολοφόνο κούριερ -«Είσαι απαγωγέας;», τον ρώτησε - iefimerida.gr

Σκηνές έντονης συναισθηματικής φόρτισης εκτυλίχθηκαν σε δικαστήριο του Τέξας, όταν προβλήθηκε υλικό με τις τελευταίες στιγμές της 7χρονης Athena Strand.

Το υλικό είχε καταγραφεί από το εσωτερικό του φορτηγού της FedEx τον Νοέμβριο του 2022, το οποίο οδηγούσε ο 34χρονος Tanner Horner όταν παρέδιδε ένα δέμα στο σπίτι της Athena στο Τέξας. Ο Horner βρισκόταν αρχικά μόνος στο όχημα, όμως στη συνέχεια φαίνεται πως σταμάτησε έξω από το σπίτι της Athena και την άρπαξε από το δρόμο μπροστά στο σπίτι. Στο βίντεο διακρίνεται να επιστρέφει στο φορτηγό του με την Athena να τον ακολουθεί, και έπειτα η πόρτα του οχήματος να ανοίγει με το κορίτσι να στέκεται δίπλα του.

Στη συνέχεια τη σηκώνει και τη βάζει μέσα στο φορτηγό, κάθεται στη θέση του οδηγού και απομακρύνεται.

Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης στο φορτηγό του δολοφόνου της

Στο σοκαριστικό υλικό, το 7χρονο κορίτσι ακούγεται να ρωτά επανειλημμένα τον Tanner Horner, «είσαι απαγωγέας;». Εκείνος απάντησε διατάζοντάς τη να καθίσει και να μείνει ήσυχη, και απειλώντας την ότι θα της κάνει κακό. Η μικρή ακούγεται επίσης να ρωτάει: «Πού με πας;». Σε αυτό το σημείο, ο Horner κάλυψε την κάμερα, αλλά εξακολουθούσε να καταγράφει ήχο. Αφού τη ρώτησε για το σχολείο, της είπε: «Είσαι πολύ όμορφη, το ξέρεις αυτό;».

Έπειτα το φορτηγό φαίνεται να σταματά. «Είναι δικό σου σπίτι;» ρώτησε η μικρή. «Όχι. Δεν μένω εδώ κοντά», απάντησε ο Horner, και όταν τον ρώτησε πού μένει, εκείνος είπε «μακριά».

«Τι κάνουμε;» ρώτησε στη συνέχεια η Athena. «Περίμενε για ένα λεπτό», της είπε. «Οk», απάντησε το κορίτσι.

Στη συνέχεια ο δράστης ακούγεται να ζητάει από το κορίτσι να βγάλει την μπλούζα του. Εκείνο αρνείται και ζητάει τη μαμά του, κλαίει και ουρλιάζει ενώ θόρυβοι από χτυπήματα ακούγονται μέσα από το όχημα.

Οι ένορκοι ξέσπασαν σε λυγμούς μέχρι το τέλος του βίντεο, ενώ μέλη της οικογένειας της Athena αποχωρούσαν διαδοχικά από την αίθουσα καθώς προβαλλόταν το απόσπασμα. Ο δικαστής είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι το υλικό είναι ιδιαίτερα σκληρό και κάλεσε όσους δεν αντέχουν να αποχωρήσουν, ενώ η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε πριν από την προβολή.

Οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν αν θα επιβληθεί στον δράστη θανατική ποινή. Ο Horner ισχυρίζεται ότι χτύπησε κατά λάθος τη μικρή με το όχημά του και τη σκότωσε από φόβο μήπως τον καταγγείλει, ισχυρισμό που οι εισαγγελικές αρχές απορρίπτουν κατηγορηματικά ως ψευδή.