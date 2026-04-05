Ιράν: Ρεκόρ μεγαλύτερης διάρκειας διακοπής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε εθνική εμβέλεια - iefimerida.gr

Η διακοπή πρόσβασης στο Διαδίκτυο που έχουν επιβάλει οι Αρχές στο Ιράν έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνική εμβέλεια.

Αυτό ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση NetBlocks, η οποία παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια.

«Η διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε εθνική κλίμακα στο Ιράν είναι πλέον η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ σε μια χώρα, ξεπερνώντας όλα τα προηγούμενα αντίστοιχης βαρύτητας επεισόδια, καθώς έχει φτάσει στην 37η συναπτή ημέρα», επισήμανε η NetBlocks στο Χ.

Η ΜΚΟ διευκρίνισε ότι στο παρελθόν έχει καταγράψει μεγαλύτερες περιόδους διακοπών, αλλά σε περιφερειακή κλίμακα, σημειώνοντας επίσης ότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει ποτέ συνδεθεί με το παγκόσμιο Διαδίκτυο.

