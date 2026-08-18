Πού και πώς χαλαρώνουν οι ηγέτες της ΕΕ αυτό το καλοκαίρι -Οι διακοπές της Φον ντερ Λάιεν, του Μακρόν, της Μελόνι και του Σάντσεθ - iefimerida.gr

Η Ευρώπη έχει βυθιστεί στην ετήσια καλοκαιρινή της ανάπαυλα και οι ηγέτες της χαλαρώνουν σε πολυτελή παραθαλάσσια ή ορεινά θέρετρα, αναζητώντας λίγες στιγμές ηρεμίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραθερίζει στο οικογενειακό της αγρόκτημα κοντά στο Ανόβερο. Οι προηγούμενες διακοπές της στην Κρήτη, ως φιλοξενούμενη του Έλληνα πρωθυπουργού, προκάλεσαν αντιδράσεις και έρευνα από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην επίσημη θερινή κατοικία στην Κυανή Ακτή. Οι φωτογραφίες του σε τζετ σκι προκάλεσαν κριτική, αν και παραμένει ενεργός, διαχειριζόμενος τις συνέπειες των πυρκαγιών και συνεχίζοντας τις διπλωματικές επαφές του.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παραθερίζει στα Κανάρια Νησιά, ασκώντας από εκεί τα καθήκοντά του εν μέσω μεταναστευτικής κρίσης. Δέχθηκε σφοδρή κριτική επειδή δημοσίευσε μια μουσική playlist, προβάλλοντας μια εικόνα κανονικότητας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάνει διακοπές με την οικογένειά της στην Απουλία, διαμένοντας σε πολυτελή αγροικία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να σχεδιάζει και ένα σύντομο ταξίδι στην Ελλάδα χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες.

Οι Βρυξέλλες έχουν αδειάσει, τα εθνικά κοινοβούλια βρίσκονται σε διακοπή και οι πολιτικοί αναζητούν την αποσυμπίεση – αν και για την πολιτική τάξη της Ευρώπης, το να «κατεβάσει διακόπτες» μπορεί να είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της Ουκρανίας από τη Ρωσία, οι πολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η οικονομική αβεβαιότητα και οι δασικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να απασχολούν τις κυβερνήσεις, ακόμη και όταν οι ηγέτες τους επιδιώκουν να χαλαρώσουν.

Δείτε πού περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μερικοί από τους πιο εξέχοντες ηγέτες της Ευρώπης.

Αγροτουρισμός για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν έχει αποκαλύψει πού περνάει το καλοκαίρι της, αλλά στις 5 Αυγούστου ευχήθηκε στους ακολούθους της στο Instagram καλές και ξεκούραστες διακοπές, φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στο Euronews ότι η πρόεδρος, «αν και επί του παρόντος περνά λίγο χρόνο με την οικογένειά της, παραμένει σε συνεχή επαφή με την ομάδα της στις Βρυξέλλες» καθώς και με την ομάδα των Επιτρόπων της.

Η Φον ντερ Λάιεν είναι γνωστό ότι περνάει χρόνο μακριά από τα επίσημα καθήκοντά της στο οικογενειακό της σπίτι κοντά στο Ανόβερο, το οποίο βρίσκεται σε ένα αγρόκτημα όπου εκτρέφει άλογα, κοτόπουλα και κατσίκια.

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες η πρόεδρος της Κομισιόν δημοσίευσε ένα βίντεο από το αγρόκτημα στο οποίο παρουσιάζει μια κότα με το όνομα Τσικελέτα (Chikeletta), ζητώντας από τους ακολούθους της να προτείνουν ονόματα για τα δύο νεοαποκτηθέντα κοτοπουλάκια της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο παρελθόν, ωστόσο, οι επιλογές της Φον ντερ Λάιεν για τις καλοκαιρινές διακοπές έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις.

Στην Κυανή Ακτή ο Εμανουέλ Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν -στο τελευταίο καλοκαίρι του ως αρχηγός κράτους- κάνει διακοπές στην επίσημη κατοικία του στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν (Fort de Brégançon) στην Κυανή Ακτή μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν. Η τοποθεσία αυτή υπήρξε ο χώρος αρκετών επισκέψεων υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια της προεδρίας του (φιλοξένησε μάλιστα εκεί τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2019).

Ο Μακρόν έχει ήδη εντοπιστεί και φωτογραφηθεί πάνω σε τζετ σκι, ωθώντας τους επικριτές του να τον κατηγορήσουν ότι είναι αποκομμένος από τους καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, αξιωματούχοι των Ηλυσίων αναφέρουν στον Τύπο ότι ο Πρόεδρος παραμένει πολιτικά ενεργός παρά την απόστασή του από το Παρίσι.

Τη Δευτέρα ο Μακρόν συνάντησε δημάρχους των πόλεων που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές που κατέστρεψαν την περιοχή της Ζιρόντ (Gironde) τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο πρωθυπουργός του, Σεμπαστιάν Λεκορνί (Sébastien Lecornu), διέκοψε τις διακοπές του για να επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή.

Ο Μακρόν συνεχίζει, επίσης, την τηλεφωνική του διπλωματία κατά τη διάρκεια της απόδρασής του, πραγματοποιώντας συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καθώς και με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Αλί Αλ-Ζαϊντί.

Στα Κανάρια Νησιά ο Σάντσεθ

Ένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης που δεν κάνει «ξέγνοιαστες» διακοπές είναι ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η κυβέρνηση του οποίου αναγκάστηκε να διαχειριστεί τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στα τέλη Ιουλίου, και τις τεράστιες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Σάντσεθ περνά τον Αύγουστο στην επίσημη κατοικία του Λα Μαρέτα (La Mareta), στο Λανθαρότε των Καναρίων Νήσων, και ασκεί από εκεί τα επίσημα καθήκοντά του.

Μάλιστα, την περίοδο της κρίσης στη Θέουτα, ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε δημοσιεύσει στα social media τη θερινή του playlist με τίτλο «Το soundtrack του καλοκαιριού μου», ξεσηκώνοντας θυελλώδεις αντιδράσεις.



Οι επικριτές του Σάντσεθ, κυρίως από το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα, κατέκριναν την εικόνα κανονικότητας που προβάλλει ο πρωθυπουργός σε μια περίοδο κρίσης, αν και ο Σάντσεθ άφησε τις διακοπές του προκειμένου να πραγματοποιήσει διαδικτυακές συναντήσεις για την κατάσταση στη Θέουτα, συμπεριλαμβανομένης μιας υπουργικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε θέρετρο στην Αδριατική η Τζόρτζια Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι περνάει για 6η φορά φέτος τις διακοπές της μαζί με την εννιάχρονη κόρη της και την αδελφή της στην ακτή της Αδριατικής, στην ιταλική περιφέρεια της Πούλια (Απουλία).

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός μένει σε μια πολυτελή «αγροικία» με πισίνα στην περιοχή του Μπρίντιζι, απολαμβάνοντας την παρέα φίλων και στενών συνεργατών από το σκληρό δεξιό κόμμα της, «Αδέλφια της Ιταλίας».

Μάλιστα, σύμφωνα με τη La Reppublica, η Μελόνι φέρεται να σχεδιάζει και ένα ταξίδι-αστραπή στην Ελλάδα, χωρίς περισσότερες πληροφορίες για το μέρος που θα επισκεφθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Η περιοχή στο «τακούνι» της Ιταλίας ήταν επίσης η επιλογή της Μελόνι για τη φιλοξενία των ηγετών της G7 σε μια σύνοδο κορυφής πριν από δύο χρόνια. Με εξαίρεση τον Εμανουέλ Μακρόν, κανένας από τους έξι ηγέτες που φιλοξένησε τότε δεν βρίσκεται πλέον στη θέση του, μια υπενθύμιση της ταραχώδους φύσης της παγκόσμιας πολιτικής.

«Μυστήριο» για τον Φρίντριχ Μερτς

Ο αντιδημοφιλής Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φέρεται να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα με τη σύζυγό του Σαρλότε στη Γερμανία, με την Καγκελαρία να μην αποκαλύπτει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα σχέδιά του.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο καγκελάριος «είναι πάντα εν υπηρεσία, πάντα διαθέσιμος» και χρησιμοποιεί τον χρόνο ανάπαυλας προκειμένου να προετοιμαστεί για την επιστροφή του Σεπτεμβρίου.

Το μόνο που έγινε γνωστό είναι ότι -σύμφωνα με δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung- ο Μερτς πήρε μαζί του στις διακοπές του ένα αντίγραφο της εγκυκλίου του Πάπα Λέοντος ΙΔ' για την τεχνητή νοημοσύνη, «Magnifica humanitas», η οποία προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνολογίας και ζητάει να υπηρετεί την ανθρωπότητα και να προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.