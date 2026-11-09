Διεθνές δίκτυο κατά της διακίνησης ναρκωτικών ενεργοποιεί η Γαλλία με τη στήριξη της G7 -Στο επίκεντρο 14 μεγάλα λιμάνια - iefimerida.gr

Η Γαλλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έναρξη ενός νέου διεθνούς δικτύου, με τη στήριξη της G7, για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας διακίνησης ναρκωτικών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένα νέο διεθνές δίκτυο με τη συμμετοχή των χωρών της G7, 14 λιμανιών και διεθνών οργανισμών, όπως η Ιντερπόλ, δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Στο σχήμα συμμετέχουν επίσης η Βραζιλία και η Νότια Κορέα.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, τόνισε πως η πρωτοβουλία θα ενισχύσει τις εθνικές προσπάθειες, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία κατά της διακίνησης σε θαλάσσιους κόμβους και καλύπτοντας ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι η διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών, η επιχειρησιακή συνεργασία λιμανιών-τελωνείων, ο εντοπισμός των οδών διακίνησης και η αποτελεσματικότερη ανίχνευση εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούν οι εγκληματικές οργανώσεις.

Η Γαλλία έχει ήδη συνάψει πάνω από 20 διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, αυξάνοντας παράλληλα το εξειδικευμένο προσωπικό της σε Λατινική Αμερική και Καραϊβική. Η συνεργασία με χώρες της Β. Αφρικής οδήγησε σε πολλαπλές εκδόσεις.

Το δίκτυο συνδέει μεγάλα λιμάνια, τελωνειακές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς και στόχος του είναι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και ο καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών κατά των διεθνών οδών διακίνησης ναρκωτικών.

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Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε επίσημα στο Παρίσι, στις 9 και 10 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7), στην οποία συμμετέχουν η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμμετοχή 14 λιμανιών και διεθνών οργανισμών

Το νέο δίκτυο καλύπτει 14 λιμάνια και συγκεντρώνει τις χώρες της G7, τη Βραζιλία και τη Νότια Κορέα, καθώς και μεγάλα διεθνή λιμάνια και οργανισμούς, όπως η Ιντερπόλ, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων.

«Μέσω αυτής της διεθνούς διάστασης, μπορούμε να ενισχύσουμε τις ουσιαστικές προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται από το υπουργείο Εσωτερικών, και άλλα αρμόδια υπουργεία, για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που προκαλεί τόσο βαθιά ζημιά στην κοινωνία μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Το δίκτυο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας κατά της διακίνησης ναρκωτικών μέσω μεγάλων θαλάσσιων κόμβων, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τις χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης έως τις αγορές προορισμού.

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Στους βασικούς στόχους του περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ λιμανιών και τελωνειακών αρχών, ο εντοπισμός των οδών διακίνησης ναρκωτικών, η αποτελεσματικότερη ανίχνευση εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούνται από εγκληματικές οργανώσεις, καθώς και ο συντονισμός μεταξύ ναυτιλιακών, τελωνειακών και αστυνομικών υπηρεσιών.

Περισσότερες από 20 διμερείς συμφωνίες συνεργασίας

Σύμφωνα με έγγραφο της γαλλικής κυβέρνησης, η Γαλλία έχει συνάψει περισσότερες από 20 διμερείς συμφωνίες συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών από τα τέλη του 2025.

Παράλληλα, κατά τον τελευταίο χρόνο, αύξησε κατά περισσότερο από 30% το εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η γαλλική κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής οδήγησε στην έκδοση περισσότερων από 20 ατόμων το 2025.