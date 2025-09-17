 «Viva el amor»: Διαδηλώτρια... φλερτάρει αστυνομικό των ΜΑΤ -Η viral στιγμή στη διαδήλωση για τη Γάζα στην Ισπανία - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

«Viva el amor»: Διαδηλώτρια... φλερτάρει αστυνομικό των ΜΑΤ -Η viral στιγμή στη διαδήλωση για τη Γάζα στην Ισπανία

Διαδηλώτρια ΜΑΤατζής
Η διαδηλώτρια φλερτάρει αστυνομικό σε διαδήλωση για τη Γάζα στην Ισπανία / Φωτογραφία: Χ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια νεαρή διαδηλώτρια βρέθηκε απέναντι σε αστυνομικό των ΜΑΤ, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στην Ισπανία για τον πόλεμο στη Γάζα. Αντί για όμως για ένταση, αντάλλαξε μαζί του... χαμόγελα και φλερτ.

Σε μια εποχή που οι δρόμοι γεμίζουν με φωνές, πλακάτ, συνθήματα και ενίοτε βία, μία νεαρή διαδηλώτρια στην Ισπανία μάς χάρισε μια διαφορετική σκηνή. Όχι με οργή και ένταση, αλλά με χαμόγελο.

Η σκηνή έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σχόλια και συζητήσεις.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως, η κοπέλα φαίνεται να κοιτά επίμονα τον αστυνομικό, να του χαμογελάει και να του κλείνει το μάτι. Εκείνος, παρά την προσπάθειά του να διατηρήσει το τυπικό και σοβαρό ύφος, τελικά «σπάει» και χαμογελά.

Η σκηνή αυτή ξεχώρισε μέσα στο κλίμα διαμαρτυρίας και πολλοί χρήστες τη σχολίασαν ως μια απρόσμενη «νότα ανθρωπιάς» στη διάρκεια μιας συγκέντρωσης με έντονα πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

