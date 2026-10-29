Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επί ποδός 70.000 αστυνομικοί το Σάββατο -Απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στα κέντρα των πόλεων, αντιδρούν οι φοιτητές - iefimerida.gr

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι γαλλικές αρχές εν όψει των νέων μαθητικών και φοιτητικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε την ανάπτυξη 70.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων σε όλη τη χώρα, ενώ προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο επεισοδίων.

Την ίδια ώρα, οι φοιτητικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στους περιορισμούς στις διαδηλώσεις και στην παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια.

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70.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν για την αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μέτρο ασφαλείας, με τον ίδιο αριθμό δυνάμεων που είχαμε αναπτύξει και στις 24 Οκτωβρίου» δήλωσε ο Λοράν Νουνιέζ, διευκρινίζοντας ότι στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν επίσης οι ειδικές μονάδες BRI, RAID και GIGN.

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«Δεν θα ανεχθούμε καμία παρέκκλιση», προειδοποίησε.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι οι συγκεντρώσεις που θα λάβουν άδεια θα πραγματοποιηθούν στα περίχωρα των πόλεων και όχι στα κέντρα τους, επικαλούμενος τον κίνδυνο διατάραξης της δημόσιας τάξης.

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«Οι νομάρχες θα λάβουν αποφάσεις που θα επιτρέπουν τις δημόσιες συγκεντρώσεις, αλλά όχι στα κέντρα των πόλεων, όπου υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης. Οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιούνται κατά προτίμηση σε περιφερειακές περιοχές», ανέφερε την Πέμπτη το βράδυ.

Αντιδράσεις για τη διαδρομή της διαδήλωσης στο Παρίσι

Η διασυνδικαλιστική ομάδα καταγγέλλει ότι η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού απέρριψε την προτεινόμενη διαδρομή της διαδήλωσης από την πλατεία της Βαστίλης έως την πλατεία του Έθνους και πρότεινε εναλλακτική πορεία από την Πορτ ντε Μπανιολέ έως την Πορτ ντε Σαρεντόν.

«Οι οργανώσεις μας υπέβαλαν στην Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού πρόταση για διαδρομή από τη Βαστίλη έως το Έθνος. Εκπρόσωποί μας έγιναν δεκτοί, αλλά η μόνη απάντηση που λάβαμε ήταν η πρόταση να μεταφερθεί η διαδήλωση σε άλλη διαδρομή», αναφέρει η διασυνδικαλιστική ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Η Inter-fac Île-de-France, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες νομικές οδούς για να προσβάλει την απόφαση, την οποία χαρακτηρίζει γενική και δυσανάλογη απαγόρευση της άσκησης μιας θεμελιώδους δημόσιας ελευθερίας σε μια δημοκρατία.

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Παράλληλα, η διασυνδικαλιστική ομάδα καταγγέλλει τους χειρισμούς της νομαρχίας, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν το δικαίωμα στη διαδήλωση, το οποίο κατοχυρώνεται στη Γαλλία ως συνταγματική ελευθερία.

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους στην Μπους-ντι-Ρον

Την ίδια ώρα, η νομαρχία του διαμερίσματος Μπους-ντι-Ρον ανακοίνωσε την εφαρμογή απαγόρευσης κυκλοφορίας για ανηλίκους που δεν συνοδεύονται από έναν από τους νόμιμους κηδεμόνες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, το μέτρο θα ισχύσει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 23:00 έως τις 05:00, σε αρκετές περιοχές του διαμερίσματος.

Οι φοιτητικές οργανώσεις επιμένουν στις κινητοποιήσεις

Μετά τη συνάντησή τους με τον Λοράν Νουνιέζ στο υπουργείο Εσωτερικών, στο Μποβό, οι φοιτητικές οργανώσεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε όσο η αστυνομία εισέρχεται στα πανεπιστήμια. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στους δρόμους αυτό το Σάββατο και στις 5 Νοεμβρίου, επειδή αρνούμαστε να τους αφήσουμε να μας χτυπούν» δήλωσε η Σαμπρίν Κχαρμπάκ, εκπρόσωπος της Φοιτητικής Ένωσης.

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Από την πλευρά της, η Σούζαν Νάινταμ, πρόεδρος της FAGE (Ομοσπονδίας Γενικών Φοιτητικών Συλλόγων), κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμποδίζει τις διαδηλώσεις και οργανώνει τη βία. «Θα συνεχίσουμε να ζητάμε ειρηνικές διαδηλώσεις», πρόσθεσε.

Προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο αστικής βίας το Halloween

Σε τηλεγράφημα που απέστειλε στους νομάρχες, ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησε αυξημένη επαγρύπνηση για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν εντοπίσει πολυάριθμες διαδικτυακές εκκλήσεις για συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του BFMTV, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για συγκεντρώσεις σε κέντρα πόλεων και δημόσιες πλατείες, με αφορμή τη γιορτή του Halloween.

«Έχουν εντοπιστεί πολυάριθμες εκκλήσεις για συγκεντρώσεις στα κέντρα των πόλεων και σε όλες τις δημόσιες πλατείες, με πρόσχημα το Halloween», αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

Ο Λοράν Νουνιέζ εκτιμά ότι η ανάλυση του σχετικού υλικού δεν αφήνει αμφιβολίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, για τις προθέσεις των συντακτών των καλεσμάτων να προχωρήσουν σε νέες πράξεις βίας.

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«Από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα, ο κίνδυνος αστικής βίας είναι πολύ υψηλός», προειδοποίησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εκκλήσεις για συγκεντρώσεις «σε όλες τις δημόσιες πλατείες από τις 20:00 και μετά», οι οποίες, σύμφωνα με το τηλεγράφημα, πληθαίνουν. Ο υπουργός ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του κινδύνου να πραγματοποιηθούν ανεξέλεγκτες πορείες υπό το πρόσχημα των εορτασμών του Halloween.