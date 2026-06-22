Θλίψη στο διαδίκτυο για τον Big John -Πέθανε το τεράστιο viral άλογο που είχε διασωθεί από τους Άμις - iefimerida.gr

Το διαδίκτυο αποχαιρετά σήμερα με θλίψη τον Μπιγκ Τζον (Big John), ένα άλογο που είχε διασωθεί από τους Άμις και είχε γίνει διάσημο λόγω του ασυνήθιστου μεγέθους του.



Ο Μπιγκ Τζον είχε προκαλέσει αίσθηση στους χρήστες των social media κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020, αφού βίντεο που τόνιζαν το τεράστιο μέγεθός του εξαπλώθηκαν στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες. Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει ήταν το γεγονός ότι το άλογο είχε ύψος περίπου 2,50 μέτρα και ζύγιζε περίπου 1.300 κιλά.

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Ο Big John

Γνωστός ως ο «Βασιλιάς του HorseTok» από πολλούς θαυμαστές, ο Μπιγκ Τζον συγκέντρωσε ένα τεράστιο κοινό, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν την καθημερινότητά του στο κέντρο διάσωσης Colby's Crew Rescue, με έδρα την Καλιφόρνια.

Πριν γίνει διάσημο στο διαδίκτυο, το ζώο εργαζόταν ως άλογο έλξης των Άμις, περνώντας χρόνια τραβώντας άροτρα και εκτελώντας αγροτικές εργασίες.

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Στη συνέχεια, αφού διασώθηκε, ο Μπιγκ Τζον πέρασε τα τελευταία του χρόνια στο καταφύγιο διάσωσης Colby's Crew, όπου η ευγενική του προσωπικότητα και ο στενός δεσμός του με το προσωπικό τον βοήθησαν να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα ζώα του διαδικτύου.

Η ανακοίνωση του κέντρου

Στις 21 Ιουνίου 2026, το Colby's Crew Rescue κοινοποίησε ένα βίντεο, ανακοινώνοντας τον θάνατο του Μπιγκ Τζον, σε ηλικία 30 ετών.

Στην ανάρτηση, το καταφύγιο έγραψε: «Η καρδιά μας είναι συντετριμμένη. Ξέρουμε ότι είναι εν ειρήνη με την Stardust (ένα άλογο που φιλοξενούσε το κέντρο διάσωσης), αλλά δεν μπορούμε να περιγράψουμε το ατελείωτο κενό που άφησε ο θάνατός του στις καρδιές όλων μας. Μας λείπεις, Τζόνι. Αναπαύσου ήσυχα».