Ερευνητές ανακάλυψαν δεύτερο φεγγάρι που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη εδώ και δεκαετίες - iefimerida.gr

Έναν άγνωστο μέχρι πρότινος δορυφόρο της Γης εντόπισαν αστρονόμοι σχετικά κοντά στον πλανήτη μας.

Το ουράνιο σώμα, με την ονομασία 2025 PN7, ακολουθεί τροχιά γύρω από τον Ήλιο παρόμοια με αυτή της Γης και κινείται κοντά μας εδώ και δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να έχει παρατηρηθεί έως πρόσφατα.

Σύμφωνα με τη γερμανική Welt, η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στα Research Notes of the American Astronomical Society, ενώ, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το αντικείμενο ενδέχεται να συνοδεύει «αθόρυβα» τη Γη εδώ και περίπου 60 χρόνια.

Ο Quasi-δορυφόρος παρατηρήθηκε πρώτη φορά στις 29/8 2025

Ο 2025 PN7 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Αυγούστου 2025 από το παρατηρητήριο Pan-STARRS στη Χαβάη. Μεταγενέστερη ανάλυση παλαιότερων δεδομένων αποκάλυψε ότι κινείται σε σταθερή τροχιά γύρω από τη Γη εδώ και δεκαετίες.

«Μπορούμε να τον εντοπίσουμε μόνο όταν πλησιάζει τη Γη, όπως συνέβη φέτος το καλοκαίρι. Τα “παράθυρα ορατότητας” είναι σπάνια» δήλωσε ο Κάρλος ντε λα Φουέντε Μάρκος, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και συγγραφέας της μελέτης. «Πρόκειται για ένα απαιτητικό αντικείμενο στην παρατήρηση».

Σε αντίθεση με τους παροδικούς μικροδορυφόρους, όπως ο 2024 PT5, που παραμένουν προσωρινά σε τροχιά γύρω από τη Γη, οι κβάζι-δορυφόροι, όπως ο 2025 PN7, είναι αστεροειδείς που διατηρούν σταθερή, κοντινή πορεία γύρω από τον Ήλιο, συγχρονισμένη με τη γήινη τροχιά.

Η NASA εκτιμά ότι το σώμα βρίσκεται κατά μέσο όρο 384.400 χιλιόμετρα από τη Γη, δηλαδή περίπου όσο η απόσταση από τη Σελήνη, και μπορεί να πλησιάσει έως και τα 299.337 χιλιόμετρα.

Ένας από τους ελάχιστους γνωστούς Quasi-δορυφόρους

Ο 2025 PN7 ανήκει σε μια σπάνια κατηγορία διαστημικών σωμάτων. Είναι ένας από τους λίγους γνωστούς κβάζι-δορυφόρους της Γης, όπως ο Kamoʻoalewa, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι πιθανότατα απομεινάρι της Σελήνης. Ο τελευταίος αποτελεί και στόχο της κινεζικής αποστολής Tianwen-2, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 και αναμένεται να επιστρέψει με δείγματα το 2027.

Σύμφωνα με τον Ντε λα Φουέντε Μάρκος, ο 2025 PN7 είναι ο μικρότερος κβάζι-δορυφόρος που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, με εκτιμώμενη διάμετρο 19 έως 30 μέτρα. Οι υπολογισμοί δείχνουν πως η τροχιά του θα παραμείνει σταθερή για περίπου 60 ακόμη χρόνια, προτού η βαρυτική έλξη του Ήλιου τον απομακρύνει από την περιοχή.

Άγνωστη ακόμη η προέλευση

Η σύνθεση του ουράνιου σώματος παραμένει άγνωστη, αλλά, σύμφωνα με τον αστροφυσικό δρ. Τέντι Καρέτα από το Πανεπιστήμιο Βιλανόβα, «πρόκειται με μεγάλη πιθανότητα για φυσικό, βραχώδες αντικείμενο. Αν και, περιστασιακά, παλιά τεχνητά αντικείμενα, όπως δορυφόροι ή τμήματα πυραύλων, κινούνται σε παρόμοιες τροχιές, μπορούμε συνήθως να διακρίνουμε τα φυσικά από τα τεχνητά σώματα».

Η ακριβής προέλευση του 2025 PN7 -ίσως ως αποσπασμένο κομμάτι της Σελήνης- παραμένει άγνωστη και απαιτεί περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με τους ειδικούς.