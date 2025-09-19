Γυναίκα δεν μπορεί να αναπνεύσει από τη μύτη μετά από επέμβαση δοντιών στην Τουρκία - iefimerida.gr

Η μύτη της έχει πάψει να λειτουργεί κανονικά και κάθε μέρα ξυπνάει με δυσκολία στην αναπνοή και αφόρητους πόνους.

Η Λιάν Αμπέιανς, 41 ετών, από το Τέλφορντ της Βρετανίας, περιγράφει τον προσωπικό της εφιάλτη μετά από μια οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία που της άλλαξε τη ζωή.



Η γυναίκα ταξίδεψε τον Απρίλιο του 2024 στην Αττάλεια, με την ελπίδα να βάλει τέσσερα οδοντικά εμφυτεύματα σε πολύ χαμηλότερο κόστος από ό,τι θα πλήρωνε στη Βρετανία. Ενώ στη χώρα της το ποσό έφτανε τις 50.000 λίρες, στην Τουρκία βρήκε κλινική που της ζήτησε μόλις 3.000 λίρες μετρητά.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, η «φθηνή λύση» σύντομα μετατράπηκε σε μαρτύριο. Παρά την τοπική αναισθησία, ένιωθε τα πάντα: «Με το μόσχευμα οστού, ένιωθα ένα σφυρί να χτυπάει το πρόσωπό μου. Στην ανόρθωση ιγμορείου ένιωθα ολόκληρο το πρόσωπο να σηκώνεται» λέει η ίδια, σύμφωνα με το BBC.

Οι μώλωπες και το πρήξιμο την άφησαν για μέρες χωρίς ύπνο και φαγητό.



Αρχικά, της τοποθέτησαν προσωρινά δόντια, όμως, όταν επέστρεψε στη Βρετανία, η κατάσταση χειροτέρεψε. Η αναπνοή από τη μύτη της γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη και οι αντιβιώσεις δεν βοήθησαν. Ιδιώτης οδοντίατρος αποκάλυψε με ακτινογραφία ότι τα εμφυτεύματα είχαν διαπεράσει τη ρινική κοιλότητα. Οι λοιμώξεις έγιναν χρόνιες, ενώ το ρινικό διάφραγμα κατέρρευσε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νοσοκομείο Princess Royal στο Τέλφορντ, οι γιατροί έκριναν πως δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τα εμφυτεύματα λόγω εκτεταμένης μόλυνσης.

Σήμερα, 18 μήνες μετά, η Λιάν ζει με καθημερινές λοιμώξεις και φάρμακα, αναζητώντας απεγνωσμένα έναν χειρουργό που θα τη βοηθήσει. «Τα εμφυτεύματα κρατούν το πρόσωπό μου ενωμένο, αλλά όλα είναι μολυσμένα», λέει.



Η υπόθεσή της έρχεται να αναδείξει τους κινδύνους του λεγόμενου «ιατρικού τουρισμού».

Το NHS προειδοποιεί πως, αν και οι επεμβάσεις στο εξωτερικό κοστίζουν λιγότερο, οι ασθενείς πρέπει να σταθμίσουν σοβαρά τους κινδύνους και να γνωρίζουν τι είδους μετεγχειρητική φροντίδα θα έχουν στη διάθεσή τους.



Η ίδια, μιλώντας δημόσια για την εμπειρία της, θέλει να αποτρέψει άλλους από το να ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι: «Δείχνω στον κόσμο τι μου συνέβη για να μη κάνουν το ίδιο λάθος».