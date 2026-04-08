Τραμπ: Θα συνεργαστούμε στενά με το Ιράν -Τι είπε για τα πυρηνικά, «παραγωγική η αλλαγή καθεστώτος», λέει - iefimerida.gr

«Δεν θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μιλά για σχέδιο 15 σημείων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ένα από τα βασικά σημεία του Ιράν για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν στενά» με το Ιράν, αλλά «δεν θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου».

Ένα από τα χαρακτηριστικά του 10-σημείων σχεδίου ειρήνης που είχε αναφερθεί προηγουμένως από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ήταν το δικαίωμα της χώρας να εμπλουτίζει ουράνιο.

Το σχέδιο 15 σημείων και οι διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύτερο σχέδιο 15 σημείων, σημειώνοντας ότι αρκετά από αυτά έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο έχουμε διαπιστώσει ότι έχει περάσει από αυτό που θα είναι μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος. Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ιράν, θα ανασύρουν και θα απομακρύνουν όλη τη βαθιά θαμμένη πυρηνική “σκόνη” (B-2 Bombers). Βρίσκεται ήδη, και βρισκόταν, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική επιτήρηση (Space Force!). Τίποτα δεν έχει μετακινηθεί από την ημέρα της επίθεσης. Συζητάμε επίσης για δασμούς και άρση κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί».

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, παρά τις δημόσιες διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Απειλή για βαρείς δασμούς

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Τραμπ προχώρησε σε αυστηρή προειδοποίηση προς τρίτες χώρες που ενδεχομένως στηρίζουν στρατιωτικά το Ιράν.

«Οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν θα επιβαρύνεται άμεσα με δασμούς 50% σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές», ανέφερε.

Κλιμάκωση ρητορικής εν μέσω διαπραγματεύσεων

Οι δηλώσεις Τραμπ καταδεικνύουν ότι, παρά τη συνεχιζόμενη διπλωματική διαδικασία, οι διαφωνίες παραμένουν έντονες, ιδιαίτερα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής, με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων να παραμένει αβέβαιη.