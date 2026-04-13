«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ», δηλώνει ο Πάπας Λέων μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ», δηλώνει ο Πάπας Λέων μετά την επίθεση του Αμερικανού προέδρου

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι θα συνεχίσει να μιλάει κατά του πολέμου, παρά την καυστική επίθεση που δέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με δυνατή φωνή, κατά του πολέμου», δήλωσε ο Πάπας Λέων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

«Δεν εννοώ να ξεκινήσω αντιπαράθεση μαζί του», πρόσθεσε ο ποντίφικας, από το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε σήμερα το πρωί από τη Ρώμη και πρόκειται να προσγειωθεί στην Αλγερία και, στη συνέχεια, σε άλλες τρεις χώρες, στα πλαίσια της πρώτης επίσκεψης του πάπα Πρέβοστ στην αφρικανική ήπειρο.

Οι δηλώσεις του Πάπα, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελούν απάντηση σε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, στην οποία χαρακτήριζε τον Πάπα «αδύναμο» και «κάκιστο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική», ενώ εξέφραζε την άποψη ότι θα πρέπει να του είναι ευγνώμων για την εκλογή του από το κονκλάβιο των καρδιναλίων.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ Ντόναλντ Τραμπ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

