Daily Mail: Δέκα προβλήματα που ίσως παγιδεύσουν τον Τραμπ σε ένα εφιαλτικό σενάριο στο Ιράν - iefimerida.gr

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να λέει πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη νικήσει το Ιράν, όμως αναλυτές επισημαίνουν πως τα πράγματα είναι αρκετά πιο πολύπλοκα για εκείνον.

Μια ενδεχόμενη απόβαση στη νήσο Χαργκ του Ιράν στον Περσικό Κόλπο ή πιθανή απόπειρα ανοίγματος των στενών του Ορμούζ με στρατιωτικά μέσα, αμφότερες οι επιλογές ενέχουν κινδύνους για τα αμερικανικά στρατεύματα, αφού το Ιράν εξακολουθεί να είναι σε θέση να εκτοξεύσει μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και drones.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάλυσή της η Daily Mail υποστηρίζει πως το Πεντάγωνο δεν διαθέτει αρκετά στρατεύματα για να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη εισβολή στο Ιράν και είναι απίθανο ο αμερικανικός λαός να υποστηρίξει μια τέτοια κίνηση.

Εν τω μεταξύ, όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ, τόσο υψηλότερες θα είναι οι τιμές του πετρελαίου και οι συνέπειες στην οικονομία θα μεγεθύνονται.

Επίσης, όσο το ιρανικό καθεστώς των μουλάδων, έστω και με σοβαρές απώλειες, παραμένει στην εξουσία, τόσο θα μπορεί να ισχυρίζεται ότι αντιστέκεται αποτελεσματικά απέναντι στον αμερικανικό στρατό.

Η βρετανική εφημερίδα κωδικοποιεί τα δέκα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Ντόναλτν Τραμπ και ίσως τον φέρουν παγιδευμένο σε ένα εφιαλτικό σενάριο.

Μπορούν οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ να κατασχέσουν το ουράνιο του Ιράν;

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι στοχεύει να αποδυναμώσει τον στρατό του Ιράν βυθίζοντας το ναυτικό του, καταστρέφοντας την ικανότητά του σε πυραύλους και drones αλλά και, το πιο σημαντικό, διασφαλίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μια αποστολή κατάσχεσης του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν - αποθηκευμένο σε οχυρωμένες υπόγειες σήραγγες - είναι γεμάτη με πρωτοφανείς κινδύνους και επιπλοκές, ακόμη και για τους Αμερικανούς κομάντος, οι οποίοι εκπαιδεύονται εδώ και δεκαετίες για μια τέτοια επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί περίπου 440 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, δηλαδή λίγο πιο κάτω από το 90% που απαιτείται για την χρήση σε πυρηνικά όπλα.

«Αυτή δεν θα ήταν μόνο μια από τις πιο επικίνδυνες αποστολές ειδικών επιχειρήσεων στην αμερικανική ιστορία, αλλά πιθανότατα η μεγαλύτερη», δήλωσε ο αναλυτής εθνικής ασφάλειας του CBS News, Άαρον ΜακΛιν, βετεράνος πεζοναύτης που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν το 2009-10.

Μια άλλη είναι μια επιδρομή από αέρος με πυρομαχικά μεγάλη ισχύος που θα μπορούσαν να θάψουν το απόθεμα βαθιά στο υπέδαφος, χωρίς όμως εγγύηση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα εξαλειφθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουλάχιστον το μισό ουράνιο αποθηκεύεται υπόγεια στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν του Ιράν, το υπόλοιπο πιθανότατα βρίσκεται κάτω από τις εγκαταστάσεις στο Νατάνζ, περίπου 110 χλμ μακριά, ενώ στοιχεία δείχνουν ότι το καθεστώς μετέφερε μέρος σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Όρος Πικέιξ.

Καθώς θα κληθεί να ασφαλίσει μια περίμετρο γύρω από μια τοποθεσία-στόχο, ο στρατός θα πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύεται από πιθανές ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, πιθανότατα με εκατοντάδες θύματα.

Μόλις βρεθούν στο υπέδαφος, τα στρατεύματα θα πρέπει να ξεκινήσουν την απαιτητική και χρονοβόρα προσπάθεια για να αποσφραγίσει βαριά οχυρωμένες σήραγγες, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και βαρύ εξοπλισμό εκσκαφής.

Μόλις βρεθούν μέσα, οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται: όχι μόνο τα αμερικανικά στρατεύματα μπορεί να εκτεθούν σε νάρκες και εκρηκτικά αλλά και στον κίνδυνο μόλυνσης από το υλικό.

Μόλις οι στρατιώτες αφαιρέσουν τα δοχεία - αφού ξεχωρίσουν τα πραγματικά από τα «δολώματα» - η επιτυχής απομάκρυνση θα είναι το πιο δύσκολο μέρος της αποστολής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο του αιφνιδιασμού θα έχει παρέλθει και ο εχθρός θα έχει χρόνο να ανασυνταχθεί και να αξιοποιήσει ενισχύσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα οι Ιρανοί να επιλέξουν να εκτοξεύσουν έναν βαλλιστικό πύραυλο για να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Αμερικανούς, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει την καταστροφή δικών τους πυρηνικών υποδομών.

Ο Τζόναθαν Χάκετ, πρώην ανακριτής των Αμερικανών Πεζοναυτών και πράκτορας αντικατασκοπείας, δήλωσε στην Daily Mail: «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν βρίσκεται μόνο στο Νατάνζ, το Ισφαχάν και το Φορντόου, για παράδειγμα. Έχουν 10 διαφορετικές εγκαταστάσεις. Έχουν μία υπό κατασκευή στα σύνορα Ιράν-Ιράκ. Έχουν δύο εκατομμύρια κιλά ουρανίου που δεν έχουν ακόμη εξορυχθεί από το έδαφος στο ορυχείο Σάγκαντ».

«Έχουν αυτή τη γνώση για το πώς να παράγουν φυγοκεντρητές, πώς να επεξεργάζονται ουράνιο, πώς να αποθηκεύουν ουράνιο, πώς να το αποκρύπτουν από το κοινό», πρόσθεσε. «Δεν μπορείς να καταστρέψεις αυτή τη γνώση. Μπορείς να σκοτώσεις τους ανθρώπους που τη γνωρίζουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορείς να την ξεφορτωθείς».

Πώς οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να καταλάβουν τη νήσο Χαργκ

Γνωστό και ως Απαγορευμένο Νησί, το Χαργκ βρίσκεται 16 ναυτικά μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν αυτή η σπηλιά γης 16 μίλια από το ηπειρωτικό Ιράν και είναι ο κύριος κόμβος της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις εξαγωγές πετρελαίου. Από το Χαργκ περνά το 90% της παραγωγής πετρελαίου του Ιράν, δηλαδή έως και 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια πιθανή εισβολή εκεί και κατάληψη από τις ΗΠΑ του τερματικού σταθμού, των δεξαμενών αποθήκευσης και του αγωγού του, θα σήμαινε διακοπή της ροής χρήματος που στηρίζει την οικονομία της Τεχεράνης και χρηματοδοτεί τον στρατό της.

Ωστόσο, η εισβολή στο νησί είναι γεμάτη κινδύνους, δεδομένου ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και μικρής κλίμακας εργαστήρια σε γκαράζ και κουζίνες, ικανά να κατασκευάζουν χιλιάδες drones μεσαίου μεγέθους, ικανά να μεταφέρουν εκρηκτικά.

Σε περίπτωση απόπειρας προσγείωσης από αέρος, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να βάλουν φωτιά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, που περιέχουν έως και 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, δημιουργώντας πυκνά μαύρα σύννεφα.

Το στρατιωτικό εμπόδιο θα ήταν προσωρινό, αλλά ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία θα ήταν ανυπολόγιστος, καθώς η Κίνα και η Ινδία είναι μεταξύ των χωρών που εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις ιρανικές εξαγωγές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια παρατεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών για την αποδυνάμωση της άμυνας του Χαργκ θα διευκόλυνε τους πεζοναύτες και τους αλεξιπτωτιστές να βγουν στην ξηρά ή στο έδαφος από τον αέρα, αλλά χωρίς να έχουν πλέον το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.

Ιρανικοί πύραυλοι κρουζ θα μπορούσαν να περιμένουν ελικόπτερα και μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα κατά την εκτέλεση αποστολών αλεξιπτωτιστών λόγω της ανάγκης διατήρησης σταθερής, συγκριτικά χαμηλής ταχύτητας κατά τις πτώσεις.

Μεμονωμένοι Ιρανοί με πυραύλους που εκτοξεύονται από τον ώμο και εκτοξευτές πυραύλων θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή καθώς ελικόπτερα και στρατεύματα θα έμπαιναν στον χώρο εμβέλειάς τους.

Το ίδιο θα συνέβαινε και με τα «drones πρώτου προσώπου», που ελέγχονται από χειριστές με ακουστικά, τα οποία θα μπορούσαν να είναι θανατηφόρα σε μια επίθεση με αλεξίπτωτο, εξουδετερώνοντας αλεξιπτωτιστές στον αέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορισμένοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι αυτός ο συνδυασμός κινδύνων θα μετέτρεπε την αρχική επίθεση σε αποστολή αυτοκτονίας για την 82η Αερομεταφερόμενη Μονάδα.

Άλλοι υπολογίζουν ότι η μάχη θα μπορούσε να κερδηθεί, αλλά ότι τα στρατεύματα θα βυθίζονταν σε μια «ζώνη θανάτου» παρόμοια με την πιο έντονη μάχη στο ρωσικό μέτωπο στην Ουκρανία.

Όμως ακόμα κι αν τα αμερικανικά στρατεύματα καταφέρουν να εισβάλουν και να καταλάβουν το νησί, θα πρέπει να το κρατήσουν. Οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την ηπειρωτική χώρα θα είναι συνεχείς και τα αμερικανικά αεροσκάφη θα πρέπει να πραγματοποιούν συχνές εξόδους για να αντεπιτίθενται.

Τα πλοία στα στενά του Ορμούζ έχουν περίπου 2 λεπτά χρόνο για να αντιδράσουν σε πιθανή ιρανική επίθεση

Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ, τη στενή ναυτική λωρίδα μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του Ομάν, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ημερήσιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ ο Τραμπ έχει προτείνει ότι η κρίσιμη πλωτή οδός θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει με την αποστολή πολεμικών πλοίων για την ασφαλή συνοδεία πετρελαιοφόρων, μια τέτοια επιλογή είναι γεμάτη κινδύνους.

Κίνδυνοι όπως πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί, σκάφη ταχείας επίθεσης και εξελιγμένες ναυτικές νάρκες περιμένουν κάθε σκάφος που επιχειρεί να διασχίσει το πέρασμα.

Με λωρίδες διέλευσης σε ορισμένα σημεία μόνο τρία έως τέσσερα μίλια από την ιρανική ακτογραμμή, τα πλοία έχουν λιγότερο από δύο λεπτά για να αντιδράσουν σε εισερχόμενες επιθέσεις.

Οι ναυτικές συνοδείες αντιμετωπίζουν επίσης την απειλή των τηλεκατευθυνόμενων σκαφών που είναι φορτωμένα με εκρηκτικά.

Το πέρασμα είναι στενό και ρηχό, αναγκάζοντας τα πλοία να βρίσκονται σε απόσταση χιλιομέτρων από τις ορεινές ακτές του Ιράν, ένα τοπίο που προσφέρεται για ασύμμετρες τακτικές πολέμου, στις οποίες η Τεχεράνη αναπτύσσει όπλα που είναι μικρά, ευρέως διασκορπισμένα και δύσκολο για τους αντιπάλους να τα εξαλείψουν εντελώς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι Ιρανοί έχουν σκεφτεί πολύ πώς να αξιοποιήσουν τη γεωγραφία προς όφελός τους», δήλωσε στους New York Times η Κέιτλιν Τάλματζ, καθηγήτρια στο MIT.

«Η απόλυτη εγγύτητα του Ιράν και το πλάτος του στενού είναι αυτό που το καθιστά τόσο δύσκολο», δήλωσε η Τζένιφερ Πάρκερ, πρώην αξιωματικός του ναυτικού, τώρα στο Εθνικό Κολλέγιο Ασφάλειας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας.

«Έχετε πολύ περιορισμένο χρόνο από την ανίχνευση», συνέχισε. «Για να προσπαθήσετε στη συνέχεια να αντιδράσετε και να καταρρίψετε αυτόν τον πύραυλο ή το drone, ο χρόνος απόκρισης, ανάλογα με την ταχύτητά του, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι λεπτά».

Τέραστιος ο κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών στις αγορές αν οι ΗΠΑ χτυπήσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα Δευτέρα εκ νέου για χτυπήματα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σύντομα στους όρους που έχει θέσει.

Όμως στην ανάλυσή της η Daily Mail τονίζει ότι τυχόν επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης συνεπάγεται τον κίνδυνο αντιποίνων με καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν στις 18 Μαρτίου προκάλεσε μια ιρανική αεροπορική επίθεση στις ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ και σε όλη τη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κλιμάκωση στον πόλεμο.

Οι επιθέσεις οδήγησαν σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και ο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα δήλωσε ότι δεν ήταν ενήμερος πριν γίνουν.

Μετά την ιρανική επίθεση στη βιομηχανική περιοχή Ras Laffan του Κατάρ, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας LNG στον κόσμο, η QatarEnergy δήλωσε ότι περίπου το 17% της εξαγωγικής της ικανότητας θα επηρεαστεί.

Τι θα γίνει αν οι Χούθι κλείσουν την «Πύλη των Δακρύων»;

Πρόκειται για το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα και είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο, μεταφέροντας το 12% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.

Τα πλοία διασχίζουν το συγκεκριμένο στενό για να έχουν πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και, τελικά, στη Διώρυγα του Σουέζ από τον Ινδικό Ωκεανό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν απειλήσει να κλείσουν αυτό το πέρασμα πλάτους 20 ναυτικών μιλίων. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, αναμένεται να κλιμακώσει την πίεση στις αγορές και πιθανότατα να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι.

«Αν είσαι το Ιράν και ο στόχος σου είναι να ασκήσεις πίεση κλείνοντας ένα άλλο βασικό δίκτυο θαλάσσιας ναυτιλίας, τότε προφανώς οι Χούθι είναι ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνεις αυτό», δήλωσε στην Wall Street Journal ο Άνταμ Μπάρον, μέλος του think tank New America.

«Αν οι Χούθι μπουν στη σύγκρουση, αυτό πραγματικά αλλάζει το διακύβευμα», είπε ο Μπάρον, που είχε μιλήσει πριν από τις επιθέσεις των Χούθι το περασμένο Σάββατο. «Βάζει στο παιχνίδι τη Διώρυγα του Σουέζ και τους Αιγύπτιους, φέρνει τη Σαουδική Αραβία ακόμα πιο κοντά», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Τι θα γίνει αν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά;

Υποθέτοντας ότι οι τρέχουσες διαταραχές εφοδιασμού θα συνεχιστούν, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα κυμανθούν μεταξύ 100 και 190 δολαρίων, με μέση πρόβλεψη στα 134,62 δολάρια το βαρέλι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πόλεμος είχε συρρικνώσει τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου κατά περίπου 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τις 23 Μαρτίου, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.

Εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κηρύξουν σύντομα το τέλος του πολέμου, αλλά οι απειλές του Ιράν για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες μέσω των στενών του Ορμούζ παραμείνουν σε ισχύ, οι αναλυτές προβλέπουν τιμές μεταξύ 50 και 150 δολάρια το βαρέλι, επιτείνοντας έτσι την αβεβαιότητα.

Ο κίνδυνος να χτυπηθούν οι ευάλωτες μονάδες αφαλάτωσης

Το Ιράν θα μπορούσε να επιφέρει καταστροφικά πλήγματα στα κράτη του Κόλπου, αν χτυπήσει μονάδες αφαλάτωσης και διακόψει την παροχή νερού για εκατομμύρια ανθρώπους.

Υπάρχουν περίπου πέντε χιλιάδες μονάδες αφαλάτωσης σε όλη τη Μέση Ανατολή, εκ των οποίων περισσότερες από τετρακόσιες βρίσκονται στον Κόλπο. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός μονάδων είναι υπεύθυνος για ένα μεγάλο μερίδιο της παραγωγής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι επιθέσεις σε συστήματα που παρέχουν βασικές υπηρεσίες όπως ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και τρεχούμενο νερό να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και «σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου».

Αυτό οφείλεται στην πιθανότητα «καταστροφικής βλάβης των πολιτών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τέτοιες επιθέσεις».

Οι επιθέσεις σε μονάδες αφαλάτωσης θα μπορούσαν να παραλύσουν τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι μια από τις πιο ξηρές περιοχές στον κόσμο, όπου η διαθεσιμότητα νερού είναι 10 φορές χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

«Εκεί πέρα, χωρίς αφαλατωμένο νερό, δεν υπάρχει τίποτα», δήλωσε στους Times η οικονομολόγος υδάτων Έστερ Κρόουζερ-Ντέλμπουργκ, τονίζοντας πώς οποιαδήποτε επίθεση σε τόσο σημαντικές υποδομές θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξανόμενες απώλειες των ΗΠΑ και ευάλωτες αμερικανικές βάσεις

Το Ιράν έχει πλήξει 104 αμερικανικές και περιφερειακές βάσεις, σύμφωνα με μια πρόχειρη ανάλυση των γεωεντοπισμένων επιθέσεων από τον Φαμπιάν Χιντζ, αναλυτή ανοιχτού κώδικα.

Από όλους τους κόμβους, το Ali Al Salem στο Κουβέιτ έχει υποστεί τα περισσότερα πλήγματα - συνολικά 23 - σύμφωνα με την ανάλυση του Χιντζ, κι ακολουθούν το Camp Arifjan και το Camp Buehring, με 17 και έξι γεωεντοπισμένα πλήγματα αντίστοιχα.

Την Παρασκευή, το Ιράν εκτόξευσε πολλά drones και τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο στην αεροπορική βάση Prince Sultan, 60 μίλια νότια του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία.

Η επίθεση τραυμάτισε έως και 12 Αμερικανούς στρατιώτες, με δύο από αυτούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, και κατέστρεψε ένα αεροσκάφος E-3 Sentry.

Η σχέση μεταξύ της Αμερικής και των συμμάχων της στον Κόλπο γίνεται ολοένα και πιο τεταμένη, με τους ίδιους συμμάχους να επωμίζονται το κύριο βάρος των αδιάκοπων αντιποίνων σε αμερικανικές βάσεις, πρεσβείες και ζωτικές ενεργειακές υποδομές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπήρχαν σχεδόν 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή όταν ξεκίνησε η σύγκρουση και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η Centocom, έχει διασκορπίσει χιλιάδες από αυτούς σε διάφορα σημεία, μερικοί μάλιστα έχουν μεταφερθεί και την Ευρώπη.

Ενώ πολλοί έχουν παραμείνει στη Μέση Ανατολή, τα στρατεύματα δεν σταθμεύουν πλέον στις αρχικές τους βάσεις.

Επιθέσεις σε αμερικανικό ραντάρ

Η επίθεση του Ιράν στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στο Αλ Χαρτζ της Σαουδικής Αραβίας έγινε αφού καταστράφηκε ένα αεροσκάφος E-3 Sentry εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο δίσκο ραντάρ που επιτρέπει στους διοικητές να παρακολουθούν τα πάντα στον αέρα σε απόσταση εκατοντάδων μιλίων.

Η ακριβής επίθεση της Τεχεράνης στο αεροσκάφος - ένα από τα 16 - υποδηλώνει ένα ανησυχητικό επίπεδο πληροφοριών και περιορίζει επίσης την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές απειλές κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η Μόσχα - η οποία έχει ήδη κατηγορηθεί για ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών και υλικού με την Ισλαμική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια του πολέμου - είχε τραβήξει δορυφορικές εικόνες της σαουδαραβικής βάσης τις ημέρες πριν από την επίθεση.

Ο Τραμπ μπορεί να «τραβήξει την πρίζα»

Πιεζόμενος από ένα ισχυρό κομμάτι εντός του κινήματος «MAGA» που αντιτίθεται στην έκθεση Αμερικανών σε κίνδυνο καθώς και την ανάγκη να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί πριν μερικές εβδομάδες ότι «δεν θα τοποθετήσει στρατεύματα πουθενά».

Ο Τραμπ μπορεί επίσης να είναι απρόθυμος να αναπτύξει στρατιώτες, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Έχει πει στους βοηθούς του ότι θέλει να αποφύγει έναν «αέναο πόλεμο» και να βρει μια διαπραγματευτική έξοδο, προτρέποντάς τους να τονίσουν τη διάρκεια των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων των εχθροπραξιών που έχει περιγράψει δημόσια, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα φαίνεται «ασταθές».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ έχει απειλήσει με μια μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Μάλιστα εμφανίζεται έτοιμος να στείλει μεγάλο αριθμό στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Τα διπλωματικά ανοίγματα του Τραμπ προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης ειρήνευσης 15 σημείων που στάλθηκε μέσω παρασκηνίου με το Πακιστάν, φάνηκαν να καταδεικνύουν μια ολοένα και πιο επείγουσα αναζήτηση μιας εξόδου.

Αλλά παραμένει ασαφές εάν υπάρχουν επί του παρόντος ρεαλιστικές προοπτικές για καρποφόρες διαπραγματεύσεις.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει μόνο κακές επιλογές για να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Τζόναθαν Πανίκοφ, πρώην αναπληρωτής αξιωματικός εθνικών πληροφοριών των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. «Μέρος της πρόκλησης είναι η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποιο θα ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επέμεινε ότι η εκστρατεία στο Ιράν «θα ολοκληρωθεί όταν ο αρχηγός κρίνει ότι οι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για ορισμένους αναλυτές, οι ΗΠΑ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παραμείνουν παρούσες και λειτουργικές στην περιοχή, για τον κρίσιμο λόγο της ανατροπής της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της θέσπισης αλλαγής καθεστώτος, προκειμένου να εξαλειφθεί πλήρως η πυρηνική απειλή.

«Μπορεί να υπάρχει μια αντίληψη αποκλιμάκωσης, αλλά προς το παρόν, η δουλειά έχει γίνει μόνο κατά το ήμισυ», δήλωσε ο Φίλιπ Ίνγκραμ, πρώην συνταγματάρχης των βρετανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, στην Daily Mail.