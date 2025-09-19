Daily Mail: Παρασκήνιο από το δείπνο στο Ουίνδσορ -Οι σεφ του βασιλιά καβγάδισαν με τη Μυστική Υπηρεσία του Τραμπ - iefimerida.gr

Το εντυπωσιακό δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, που διοργανώθηκε για την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, διαταράχθηκε από έναν έντονο καβγά στα παρασκήνια.

Στο φαντασμαγορικό δείπνο, ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, φιλοξενήθηκαν από τον βασιλιά Κάρολο, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, περιτριγυρισμένοι από δεκάδες υψηλούς καλεσμένους, επιχειρηματίες και διπλωμάτες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Καθώς όμως οι VIP καλεσμένοι απολάμβαναν το γεύμα των τριών πιάτων τους στο εκλεπτυσμένο περιβάλλον της Αίθουσας του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, η ένταση «κάτω από τις σκάλες» σύντομα κορυφώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

Πηγές ανέφεραν ότι αρκετά μέλη της ομάδας της Μυστικής Υπηρεσίας που φρουρούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ πήγαν στην κουζίνα για να επιβλέψουν την προετοιμασία από τους βασιλικούς σεφ και να δοκιμάσουν το φαγητό, κάτι που αναστάτωσε κάποιους σεφ.

Η ατμόσφαιρα στην κουζίνα φορτίστηκε επικίνδυνα και οξύνθηκαν τα πνεύματα μεταξύ του προσωπικού της κουζίνας και των Αμερικανών φρουρών ασφαλείας που επισκέπτονταν την κουζίνα.

Όπως δήλωσε βασιλική πηγή: «Το συμπόσιο ήταν μια απόλυτη επιτυχία στην κεντρική αίθουσα, αλλά υπήρξε μια αναστάτωση στο παρασκήνιο».

«Υπήρξαν εντάσεις μεταξύ των σεφ που ετοίμαζαν το γεύμα και της ομάδας ασφαλείας των ΗΠΑ που ήταν υπεύθυνη για την προστασία του προέδρου και της συνοδείας του».

Οι σεφ, που προσπαθούσαν να σερβίρουν άψογα τρία πιάτα, ενοχλήθηκαν καθώς πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ έκαναν διαρκείς ελέγχους και έπαιρναν δείγματα από όλα τα φαγητά.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του παλατιού δήλωσαν ότι δεν έχουν αναφορά για τέτοιου είδους περιστατικό και χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς «κατηγορηματικά αναληθείς», προσθέτοντας ότι η σχέση τους με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους ήταν εξαιρετικά θερμή και υποστηρικτική καθ' όλη τη διάρκεια.

Αλλά η βασιλική πηγή πρόσθεσε: «Αυτό που ξεκίνησε ως εκνευρισμός, κλιμακώθηκε σε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων, με υψωμένες φωνές και από τις δύο πλευρές».

«Χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επιστρέψει η κουζίνα στον συνηθισμένο της ρυθμό».

Στα τηλεοπτικά πλάνα η εκδήλωση φαίνεται ότι πήγε περίφημα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι συνέβη στο πίσω μέρος της αίθουσας...