Η Δανία θα συμμετάσχει με drones σε πιθανή γαλλοβρετανική ναυτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Διατεθειμένη να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Βρετανίας είναι η Δανία.

Ο υπουργός Άμυνας Γιέπε Μπρούους, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήγησε ότι η συνεισφορά θα περιλαμβάνει μια ομάδα διερμηνέων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αξιωματικούς του γενικού επιτελείου καθώς και την πιθανότητα κινητοποίησης δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το μέγεθος αυτής της αποστολής.

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Το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο και αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναφέρει ότι στόχος είναι «να ενισχυθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα».



Πέρασαν 37 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών από το Ορμούζ

Τουλάχιστον 37 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών πέρασαν τη Δευτέρα από το Ορμούζ, αριθμός ρεκόρ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Kpler.

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες, έχουν προτείνει να αναπτυχθεί μια διεθνής αποστολή αποναρκοθέτησης και ασφάλειας αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου, αφού επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη προβλέπει το άνοιγμα των Στενών, χωρίς την καταβολή διοδίων.