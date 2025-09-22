Δανία: Συναγερμός στη Κοπεγχάγη -Εντοπίστηκαν drones στην περιοχή, έκλεισε το αεροδρόμιο - iefimerida.gr

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την απόφαση και τον λόγο που έκλεισε το αεροδρόμιο, την ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα.

Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.