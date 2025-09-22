 Δανία: Συναγερμός στην Κοπεγχάγη -Εντοπίστηκαν drones στην περιοχή, έκλεισε το αεροδρόμιο - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Συναγερμός στην Κοπεγχάγη -Εντοπίστηκαν drones στην περιοχή, έκλεισε το αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο Κοπεγχάγης
Αεροδρόμιο Κοπεγχάγης / Φωτογραφία: shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε αφού εθεάθησαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την απόφαση και τον λόγο που έκλεισε το αεροδρόμιο ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα.

Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

