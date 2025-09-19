Daily Mail: Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά νοσοκομείων, για το θάνατό της - iefimerida.gr

Ευθύνες στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας φέρεται να επιρρίπτει η οικογένεια του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού για τον θάνατο της κόρης του Μαρίσσας.

Τη νεαρή βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της η οικονόμος στο αρχοντικό όπου ζούσε με τους γονείς της στο πολυτελές Knightsbridge, στο κεντρικό Λονδίνο, στις 11 Σεπτεμβρίου. Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, η οικογένειά της λέει ότι πριν πεθάνει η Μαρίσσα εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της σε δύο έγκριτα νοσοκομεία του Λονδίνου - συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο - αλλά οι γιατροί τελικά αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο. Συγγενής μάλιστα που μίλησε με τους γονείς της Μαρίσας Λαιμού δήλωσε ότι η εφοπλιστική οικογένεια σχεδιάζει να κινηθεί νομικά. «Θα στραφούν εναντίον τους φυσικά. Αυτό είναι 100% αμέλεια. Η Μαρίσα έφυγε εξαιτίας τους», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι έστω και μία νύχτα παραμονής της στο νοσοκομείο θα μπορούσε να της είχε σώσει τη ζωή. «Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει», σημείωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό του θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού

Το ρεπορτάζ παρουσιάζει τι προηγήθηκε του θανάτου της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με αυτό, η Μαρίσσα Λαιμού, ηθοποιός θεάτρου, είχε επιστρέψει πρόσφατα στο Λονδίνο μετά από καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι, όπου ήταν «απόλυτα καλά». Άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου, και εμφάνισε συμπτώματα όπως ζάλη, κνησμό, πυρετό και άλλα σημάδια λοίμωξης, τα οποία επιδεινώθηκαν τη νύχτα.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39°C, αλλά αποφάσισε να μείνει σπίτι και είπε ότι θα αναζητούσε περαιτέρω ιατρική φροντίδα αν δεν αισθανόταν καλά την επόμενη μέρα. Μέχρι το επόμενο πρωί, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, οπότε πήγε μόνη της στο Leaders in Oncology Care (LOC), όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής» καθώς εκεί είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο. Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις αίματος, της έδωσαν αντιβιοτικά και αντιισταμινικό. Αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο University College London Hospital (UCLH). Στο δεύτερο νοσοκομείο την εξέτασαν νοσοκόμες αντί γιατρών και αφού της έγιναν εξετάσεις αίματος και της χορηγήθηκε ορός κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει.

Τα μηνύματα της Μαρίσας Λαιμού: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται»

Οικογενειακός φίλος μάλιστα αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της παραμονής στο δεύτερο νοσοκομείο η Μαρίσσα Λαιμού παραπονέθηκε σε μηνύματα σε φιλικό της πρόσωπο τα εξής: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, ακόμα έχω φαγούρα, ζάλη, δεν αισθάνομαι καλά». Σύμφωνα με την οικογένεια πήρε εξιτήριο στις 6:30 μ.μ. και της συνταγογράφησαν αντιβιοτικά, αλλά εξακολουθούσε να αισθάνεται σοβαρά αδιάθετη και δεν μπορούσε να φάει τίποτα. Το βράδυ έπεσε για ύπνο και το επόμενο πρωί η οικονόμος της την βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια Λαιμού που ήταν στο εξωτερικό όταν πέθανε η άτυχη Μαρίσσα και επέστρεψε εσπευσμένα στο Λονδίνο, ισχυρίζεται ότι έχει δει την επίσημη διάγνωση που έδωσαν οι γιατροί, η οποία ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

Ο συγγενής της οικογένειας Λαιμού δήλωσε στην Daily Mail: «Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και έδωσαν την εξέταση στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της Μαρίσσας, η Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της έφυγε εξαιτίας τους. Σίγουρα δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει. Αν δεν ήταν τόσο επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα την είχε στείλει με ασθενοφόρο, θα της έλεγαν να πάει με Uber ή να πάει αργότερα. Ήταν επείγον. Δεν το αντιμετώπισαν με τον σοβαρό τρόπο που θα έπρεπε».

Η μάχη με τον καρκίνο και μία σπάνια πάθηση στο αίμα

Το δημοσίευμα τέλος, δίνει περαιτέρω πληροφορίες για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού λίγους μήνες πριν πεθάνει η Μαρίσσα Λαιμού. Όπως αναφέρει διαγνώστηκε τον Απρίλιο του 2023 και έπρεπε να υποβληθεί σε έξι μήνες «επιθετικής χημειοθεραπείας». Αλλά μετά από μια επέμβαση, αναγκάστηκε να περάσει τέσσερις εβδομάδες στην εντατική με αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH), μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος δεν λειτουργεί κανονικά. Ξεπέρασε ωστόσο κάθε πρόβλημα και απολάμβανε ξανά τη ζωή της.

Η οικογένειά της περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας. «Μας κρατά σε αγωνία, γιατί δεν ξέρουμε τι της συνέβη», είπε ο συγγενής. Από την πλευρά της η αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία δήλωσε ότι «ο ιατροδικαστής εξετάζει τον αιφνίδιο θάνατο της Marissa Lemos και οι έρευνες συνεχίζονται».