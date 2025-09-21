Το ChatGPT κάνει λάθη στα μαθηματικά όπως ένας μαθητής: Το πείραμα του Cambridge για το παράδοξο του Πλάτωνα - iefimerida.gr

Το ChatGPT δεν τα πάει και τόσο καλά με τις μαθηματικές προκλήσεις αν κρίνει κανείς από τα λάθη που έκανε σε ένα από τα παλαιότερα προβλήματα του κόσμου: Αυτό του διπλασιασμού του τετραγώνου που περιέγραψε ο Πλάτωνας στο διάλογο «Μένων» πριν από 2.400 χρόνια.



Η έρευνα, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και δημοσιεύτηκε στο International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, αποκαλύπτει πώς το chatbot αυτοσχεδιάζει και κάνει λάθη όπως θα έκανε ένας μαθητής.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περίφημο πλατωνικό πρόβλημα αναφέρεται στον Σωκράτη που ανακρίνει έναν νεαρό σκλάβο για να αποδείξει την έμφυτη φύση της γνώσης. Στο διάλογο, ο φιλόσοφος σχεδιάζει ένα τετράγωνο και ζητά να διπλασιαστεί η επιφάνειά του: ο σκλάβος προτείνει λανθασμένα να διπλασιαστεί το μήκος κάθε πλευράς, αλλά μέσω της μεθόδου της μαιευτικής κατανοεί ότι οι πλευρές του νέου τετραγώνου πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος με τη διαγώνιο του αρχικού τετραγώνου. Ένα πείραμα που οι ερευνητές ορίζουν ως «το πρώτο τεκμηριωμένο πείραμα στη διδασκαλία των μαθηματικών».



Τι λάθος έκανε το ChatGPT



Οι ερευνητές υπέβαλαν την ίδια ερώτηση στο ChatGPT-4, αρχικά μιμούμενοι τις σωκρατικές ερωτήσεις και στη συνέχεια εισάγοντας σκόπιμα λάθη, παραπλανητικές ερωτήσεις και νέες παραλλαγές του προβλήματος. Αντίθετα από τις προσδοκίες, το ChatGPT δεν άντλησε από την προϋπάρχουσα γνώση του για τη διάσημη γεωμετρική λύση του Σωκράτη, αλλά αυτοσχεδίασε χρησιμοποιώντας την άλγεβρα και κάνοντας τυπικά ανθρώπινα λάθη.



«Όταν αντιμετωπίζουμε ένα νέο πρόβλημα, το ένστικτό μας είναι συχνά να δοκιμάζουμε λύσεις βασισμένες στις προηγούμενες εμπειρίες μας: στο πείραμά μας, το ChatGPT φαινόταν να συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο. Όπως ένας μαθητής ή ένας μελετητής, φαινόταν να διατυπώνει τις δικές του υποθέσεις και λύσεις», εξηγεί ο ερευνητής Nadav Marco. Μόνο αφού οι ερευνητές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις απαντήσεις του, η τεχνητή νοημοσύνη πρότεινε μια γεωμετρική λύση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ζητήματα που εγείρονται



Η ανακάλυψη αυτή εγείρει σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο μαθηματικός Αντρέας Στυλιανίδης προειδοποιεί: «Σε αντίθεση με τις αποδείξεις που περιλαμβάνονται στα πιο έγκυρα εγχειρίδια, οι μαθητές δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένο ότι οι αποδείξεις του ChatGPT είναι έγκυρες».

Το θέμα είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με κριτικό πνεύμα, αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και τα πιο προηγμένα συστήματα μπορούν να αναπτύξουν λύσεις προσαρμοσμένες στο πλαίσιο αντί να αντλούν αυτόματα από τις καθιερωμένες γνώσεις.



Το πείραμα δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκδηλώνει συμπεριφορές επίλυσης προβλημάτων παρόμοιες με αυτές των ανθρώπων, αυτοσχεδιάζοντας και κάνοντας λάθη στην προσπάθειά της να λύσει σύνθετα προβλήματα, ένα στοιχείο που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της μαθηματικής εκπαίδευσης.