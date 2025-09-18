CEO Duolingo: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «εκτόξευσε» την απόδοση των εργαζομένων, χωρίς να απολυθεί κανείς - iefimerida.gr

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Duolingo, Λουίς φον Άαν, στέλνει ένα διαφορετικό μήνυμα από αυτό που κυριαρχεί στη Σίλικον Βάλεϊ.

Ποιο είναι αυτό; Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή για τις θέσεις εργασίας, αλλά ένας πολλαπλασιαστής δύναμης για τους εργαζόμενους.

Μιλώντας στο Φεστιβάλ Καινοτομίας του Fast Company 2025, ο CEO της Duolingo τόνισε ότι η χρήση της AI στην εταιρεία δεν στοχεύει σε περικοπές, αλλά σε ανάπτυξη: «Με τον ίδιο αριθμό ανθρώπων μπορούμε να παράγουμε τέσσερις ή πέντε φορές περισσότερο περιεχόμενο στον ίδιο χρόνο. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πρέπει να καθοδηγούν τον υπολογιστή, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει πλέον πολύ περισσότερα».

Καμία απόλυση, περισσότερη παραγωγικότητα



Ο επικεφαλής της Duolingo ξεκαθάρισε ότι από την ίδρυση της εταιρείας το 2009 δεν έχει απολυθεί ούτε ένας μόνιμος υπάλληλος. Αντίθετα, μετά την απόφαση της εταιρείας να γίνει «AI-first» τον περασμένο Απρίλιο, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε.

