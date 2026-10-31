«Οι αλγόριθμοι κάνουν τα πάντα προβλέψιμα, ακόμα και τις μουσικές επιλογές» -Τα CD επιστρέφουν δυναμικά - iefimerida.gr

Αύξηση 96% στις αναζητήσεις για CD players και άνοδος 16% στις πωλήσεις δίσκων.

Σύμφωνα με δημοσιεύμα του Guardian, η κόπωση από τους αλγόριθμους, η νοσταλγία και η ανάγκη για φυσική κατοχή της μουσικής φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το παλιό format.

Τα CD επιστρέφουν δυναμικά, παρά την κυριαρχία των ψηφιακών πλατφορμών μουσικής. Όλο και περισσότεροι ακροατές ανακαλύπτουν ξανά τη γοητεία της φυσικής συλλογής, επιλέγοντας να αφήσουν για λίγο το streaming και να επιστρέψουν στους μικρούς ασημένιους δίσκους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πωλήσεις CD αυξήθηκαν 16%

Όπως σημειώνει ο Guardian, η βρετανική αλυσίδα John Lewis καταγράφει αύξηση 96% στις αναζητήσεις για CD players από τον Ιούλιο, ενώ οι πωλήσεις CD έχουν ενισχυθεί κατά 16%, σύμφωνα με έκθεση για τις τάσεις στη μουσική και τον κινηματογράφο.

Η τάση δεν αφορά μόνο όσους μεγάλωσαν με τα CD, αλλά και νεότερους ακροατές που αναζητούν μια πιο προσωπική σχέση με τη μουσική.

Η μουσική που ανήκει πραγματικά στον ακροατή

Ο 67χρονος Andrew Wales από το Λονδίνο διαθέτει περισσότερα από 10.000 CD, καθώς θεωρεί ότι η φυσική κατοχή της μουσικής δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια ψηφιακή συνδρομή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, η 32χρονη Gabriela Crowley από την Καλιφόρνια ανακάλυψε ξανά τα CD τον τελευταίο χρόνο, αναζητώντας έναν πιο πρακτικό τρόπο ακρόασης μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Όπως εξηγεί, τα CD την απαλλάσσουν από τις ατελείωτες επιλογές, τις αυτόματες αναπαραγωγές και τις μουσικές προτάσεις των αλγορίθμων.

«Οι αλγόριθμοι κάνουν τα πάντα προβλέψιμα»

Για αρκετούς η επιστροφή στα CD αποτελεί και αντίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές πλατφόρμες καθορίζουν πλέον τις μουσικές επιλογές.

Στήριξη στους καλλιτέχνες και χαμηλότερο κόστος

Ένας ακόμη λόγος επιστροφής είναι η οικονομική στήριξη των δημιουργών, καθώς πολλοί προτιμούν να αγοράζουν CD απευθείας από μπάντες και καλλιτέχνες, ώστε μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να καταλήγει στους ίδιους.

Παράλληλα, το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το βινύλιο αποτελεί σημαντικό κίνητρο.

Το streaming δεν εξαφανίζεται, αλλά τα CD επιστρέφουν

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα CD δεν σημαίνει εγκατάλειψη του streaming. Οι ψηφιακές πλατφόρμες εξακολουθούν να προσφέρουν ευκολία και πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, για ολοένα και περισσότερους ακροατές, η μουσική δεν είναι απλώς κάτι που επιλέγεις με ένα κλικ. Είναι κάτι που θέλεις να αποκτάς, να συλλέγεις και να απολαμβάνεις χωρίς αλγοριθμικές παρεμβάσεις.