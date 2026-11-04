CBS: Ο Τραμπ ρωτά τους συμβούλους του αν πρέπει να διώξει τον Χέγκσεθ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών - iefimerida.gr

Ο Πιτ Χέγκσεθ φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.



Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται το CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτά τους συμβούλους του, τόσο αυτοπροσώπως όσο και τηλεφωνικά, αν ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πρέπει να παραμείνει στη θέση του.



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Σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν εκτιμήσει ότι μέρος της ευθύνης για την ήττα θα αποδοθεί τόσο στον Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, και στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγό Νταν Κέιν, οι οποίοι και οι δύο διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.



Ωστόσο, άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ.

Βανς: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η αιτία της ήττας μας»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, υποστήριξε σήμερα ότι «ο πόλεμος (στο Ιράν) ήταν η αιτία» για την μνημειώδη εκλογική ήττα που υπέστη το ρεπουμπλικανό κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ο πόλεμος είναι η αιτία της ήττας μας», έγραψε σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο X, προσθέτοντας: «Όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για την πορεία προς τα εμπρός πρέπει τώρα να ξεκινήσει από εκεί».