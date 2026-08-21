Βροχή οι κλήσεις των 200 ευρώ για όσους οδηγούν μόνοι τους -Σε ποιες χώρες τοποθετήθηκαν οι νέες κάμερες - iefimerida.gr

Οι κάμερες στους δρόμους αποκτούν ολοένα και περισσότερες δυνατότητες, καθώς πλέον δεν περιορίζονται στον εντοπισμό της υπερβολικής ταχύτητας ή της παραβίασης του κόκκινου.

Τα ραντάρ και οι κάμερες κυκλοφορίας αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα βασικότερα «όπλα» των αρχών για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη βρίσκονται παραδοσιακά στο επίκεντρο, ωστόσο η τεχνολογία διευρύνει συνεχώς το πεδίο δράσης των ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης.

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