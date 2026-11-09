Βροχή οι κλήσεις των 200 ευρώ για όσους οδηγούν μόνοι τους -Οι νέες κάμερες που μπαίνουν στους δρόμους - iefimerida.gr

Ένας νέος τύπος καμερών έχει κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους, με στόχο τον εντοπισμό μιας παράβασης, για την οποία οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 200 ευρώ.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της διεύρυνσης του δικτύου επιτήρησης, αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση σύγχρονων καμερών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με δυνατότητα εντοπισμού και καταγραφής διαφορετικών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.﻿

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