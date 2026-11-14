Βρήκε απολίθωμα δεινοσαύρου στο χωράφι της και 7 χρόνια αργότερα πουλήθηκε για 47,3 εκατ. δολάρια

Μια ανακάλυψη σε ράντσο της Μοντάνα εξελίχθηκε σε μία από τις ακριβότερες πωλήσεις απολιθωμάτων στην ιστορία.

Ο σκελετός ενός σπάνιου σαρκοφάγου δεινοσαύρου, ηλικίας περίπου 67 εκατομμυρίων ετών, προκάλεσε μάχη εκατομμυρίων σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη.



Το 2019, η Τζόντι Πίρσον, ιδιοκτήτρια ράντσου στη Μοντάνα των ΗΠΑ, ανακάλυψε στο κτήμα της απολιθωμένα οστά ενός προϊστορικού ζώου. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι επτά χρόνια αργότερα ο σκελετός που βρήκε στη γη της θα έφτανε να πουληθεί στο αστρονομικό ποσό των 47,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2026 από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη. Το απολίθωμα, που ονομάστηκε «Jodi» προς τιμήν της γυναίκας στο κτήμα της οποίας βρέθηκε, έγινε ο δεύτερος ακριβότερος σκελετός δεινοσαύρου που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Η αρχική εκτίμηση ήταν μόλις 6 έως 9 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας σπάνιος συγγενής του Τυραννόσαυρου

Ο σκελετός ανήκει σε έναν Νανοτυραννόσαυρο (Nanotyrannus), έναν σαρκοφάγο δεινόσαυρο που έζησε στη Βόρεια Αμερική πριν από περίπου 67 εκατομμύρια χρόνια, λίγο πριν από τη μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων.

Το απολίθωμα εντοπίστηκε στον γεωλογικό σχηματισμό Hell Creek, μια περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για την παλαιοντολογία.

Ο σκελετός είναι κατά περίπου 70% πλήρης, έχει μήκος σχεδόν 6 μέτρα και ύψος περίπου 2,9 μέτρα. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα γνωστά συγκριτικά πλήρη δείγματα του συγκεκριμένου δεινοσαύρου.

Το επιστημονικό μυστήριο που άργησε να λυθεί

Για δεκαετίες, οι παλαιοντολόγοι διαφωνούσαν για την πραγματική ταυτότητα του Νανοτυραννόσαυρου. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούσαν ότι δεν επρόκειτο για ξεχωριστό γένος, αλλά για νεαρά άτομα του περίφημου T. rex.

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Ωστόσο, έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2025 παρουσίασε νέα στοιχεία υπέρ της άποψης ότι ο Nanotyrannus ήταν διακριτός θηρευτής, ο οποίος συνυπήρχε με τον Τυραννόσαυρο.

Η αναγνώρισή του ως ξεχωριστού γένους έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση των οικοσυστημάτων της Κρητιδικής περιόδου και της εξέλιξης των μεγάλων σαρκοφάγων δεινοσαύρων.

Ποιος πλήρωσε 47,3 εκατομμύρια δολάρια;



Η ταυτότητα του αγοραστή δεν δημοσιοποιήθηκε. Η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον συλλεκτών για σπάνια προϊστορικά απολιθώματα.

Η πώληση επανέφερε, ωστόσο, ένα σοβαρό επιστημονικό ερώτημα: πρέπει σκελετοί τόσο μεγάλης παλαιοντολογικής αξίας να αποτελούν αντικείμενα ιδιωτικής συλλογής;

Οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχίες ότι οι υψηλές τιμές αποκλείουν δημόσια μουσεία και ερευνητικά ιδρύματα από την απόκτησή τους. Παράλληλα, ένας ιδιώτης αγοραστής μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των ερευνητών σε ένα απολίθωμα.

Στην περίπτωση του «Jodi», δεν έχει ανακοινωθεί περιορισμός στην επιστημονική πρόσβαση ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι ο σκελετός θα εκτεθεί σε μουσείο.

