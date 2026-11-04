SOS εκπέμπει το βρετανικό κοινοβούλιο: Υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά τύπου «Παναγίας των Παρισίων» αν καθυστερήσει η ανακαίνιση - iefimerida.gr

Βρετανοί βουλευτές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο καταστροφικής πυρκαγιάς στο Παλάτι του Γουέστμινστερ, αντίστοιχης με εκείνης στην Παναγία των Παρισίων.

Προειδοποίησαν ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις στις εργασίες ανακαίνισης αυξάνουν τον κίνδυνο, ζητώντας την άμεση προώθησή τους.

Ανάμεσα στα πολυάριθμα προβλήματα που μαστίζουν το ιστορικό κτίριο είναι τα πεπαλαιωμένα ηλεκτρικά συστήματα, οι συχνές διαρροές υδάτων και η ύπαρξη επικίνδυνων επιπέδων αμιάντου.

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Τοποθετημένο στο κέντρο του Λονδίνου, στις όχθες του Τάμεση, το κτιριακό συγκρότημα έχει τμήματα με ιστορία που ξεπερνά τα 900 χρόνια, αν και το μεγαλύτερο μέρος του, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Μπιγκ Μπεν, κατασκευάστηκε κατά τον 19ο αιώνα.

Η ανακαίνιση του κτιρίου, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, απαιτεί κεφάλαια δισεκατομμυρίων στερλινών. Παρόλα αυτά, οι κοινοβουλευτικοί αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία εδώ και πολλά χρόνια.

Στον αέρα η αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου λόγω κόστους

Σύμφωνα με την επιτροπή δημοσίων λογαριασμών του κοινοβουλίου, αυτές οι συνεχείς καθυστερήσεις προκαλούν εκτόξευση του κόστους και εγκυμονούν τον κίνδυνο μιας "ολέθριας κατάρρευσης".

Ο πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής Τζέφρι Κλίφτον-Μπράουν, τόνισε ότι "η απραξία εμπεριέχει τον κίνδυνο, για παράδειγμα, η Βουλή των Κοινοτήτων να βυθιστεί στο σκοτάδι κατά την επίσημη έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου", αναφερόμενος στην τελετή όπου ο μονάρχης εκφωνεί ομιλία για το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης.

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"Σκεφτείτε τον παγκόσμιο αντίκτυπο από εικόνες που θα δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν από τη στέγη, παρόμοιες με αυτές στην Παναγία των Παρισίων, καταστρέφοντας την κληρονομιά μας ή, ακόμα χειρότερα, προκαλώντας τραυματισμούς ή και θανάτους", πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας: "Αυτές δεν είναι υποθετικές απειλές, αλλά απολύτως υπαρκτοί κίνδυνοι".

Παρότι οι βουλευτές είχαν υπερψηφίσει το 2018 την προσωρινή τους μεταστέγαση για να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης, έκτοτε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την έναρξη του έργου.

Αναμένεται ότι θα διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα κατά τους επόμενους μήνες.

Μία από τις προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνει την πλήρη εκκένωση του κοινοβουλίου κατά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών, με το κόστος να υπολογίζεται σε 15,6 δισεκατομμύρια στερλίνες (18,6 δισ. ευρώ) και τη διάρκεια να φτάνει τα 24 έτη.

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Μια εναλλακτική πρόταση προβλέπει τη μερική εκκένωση, επιτρέποντας έως και στο 30% του προσωπικού να παραμείνει. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 39 δισεκατομμύρια στερλίνες, με τη διάρκεια των εργασιών να μπορεί να επεκταθεί έως και 61 χρόνια.

Με βάση τον τρέχοντα σχεδιασμό, οι εργασίες δεν αναμένεται να ξεκινήσουν νωρίτερα από το 2032.

Η επιτροπή προειδοποίησε επίσης ότι το εβδομαδιαίο κόστος για τη συντήρηση του κτιρίου ενδέχεται να αυξηθεί από 1,5 εκατομμύριο στερλίνες που είναι σήμερα, σε 2 εκατομμύρια στερλίνες στο άμεσο μέλλον.