Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά την επίσκεψη Τραμπ - iefimerida.gr

Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά την επίσκεψη Τραμπ

Μαχμούντ Αμπάς, Κιρ Στάρμερ
Μαχμούντ Αμπάς, Κιρ Στάρμερ / apimages
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό αναφέρουν οι Times του Λονδίνου, σημειώνοντας ότι η Βρετανία θα το πράξει πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

Διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης το ΟΗΕ.

Τον Ιούλιο, ο Στάρμερ παρουσίασε τα σχέδια της Βρετανίας για αναγνώριση της Παλαιστίνης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας της κυβέρνησης για την επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα.

Δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, εκτός αν το Ισραήλ προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός, δεσμευτεί σε λύση δύο κρατών και καταστήσει σαφές ότι δεν θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Επισημαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος αντιτίθεται σφόδρα σε μια τέτοια προοπτική, όπως έχει διαμηνύσει τόσο ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο υπουργός Εξωτερικών.

