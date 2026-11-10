Συναγερμός στη Βρετανία: Συνελήφθη 41χρονος Αμερικανός στρατιωτικός για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας -Έρευνες από FBI και MI5 - iefimerida.gr

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, που αφορά την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και της Βρετανίας, βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των διωκτικών αρχών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένας 41χρονος Αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη κοντά στο Γκλόστερ ως ύποπτος για κατασκοπεία, βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες σε δύο τοποθεσίες στην περιοχή για τη συλλογή στοιχείων.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ιδιαίτερα σοβαρούς. Η σύλληψη αποτελεί προϊόν συντονισμένων ενεργειών και σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε πως η υπηρεσία δεν θα δείξει καμία ανοχή σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, ενώ αποκάλυψε ότι το FBI έχει πραγματοποιήσει 167 συλλήψεις για αντικατασκοπεία τους τελευταίους 21 μήνες.

Η Διοίκηση Αντικατασκοπείας του αμερικανικού στρατού τόνισε ότι η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους από εσωτερικές απειλές. Ο διοικητής κάλεσε όσους εντοπίζουν ύποπτες δραστηριότητες να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπισή τους.

Αφορμή στάθηκε η σύλληψη ενός 41χρονου μέλους του αμερικανικού στρατού.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου (Metropolitan Police), η υπόθεση αφορά υποψίες για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν κορυφαίες υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών.

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Ο 41χρονος εξακολουθεί να κρατείται σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η επιχείρηση κοντά στο Γκλόστερ

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, σε περιοχή κοντά στο Γκλόστερ. Ο 41χρονος αντιμετωπίζεται ως ύποπτος για αδικήματα του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην κομητεία του Γκλόστερσαϊρ, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από την Αντιτρομοκρατική Αστυνομία του Λονδίνου, με τη συνδρομή αμερικανικών υπηρεσιών, του FBI και στρατιωτικών αρχών των ΗΠΑ.

Στενή συνεργασία βρετανικών και αμερικανικών υπηρεσιών

Η αναπληρώτρια επίτροπος Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σοβαρούς τους ισχυρισμούς που εξετάζονται.

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Όπως ανέφερε, η σύλληψη αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών των βρετανικών και αμερικανικών αρχών, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα ληφθούν αποφασιστικά μέτρα απέναντι σε οποιονδήποτε θεωρείται ύποπτος για ενέργειες που ενδέχεται να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή όλων των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι η διακρατική συνεργασία αποτελεί βασικό όπλο απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Παρέμβαση Κας Πατέλ: «Μηδενική ανοχή στην κατασκοπεία»

Ιδιαίτερα αυστηρό ήταν το μήνυμα του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά σημαντική, καθώς περιλαμβάνει ισχυρισμούς για κατασκοπεία εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.

Ο επικεφαλής του FBI τόνισε ότι «η υπηρεσία δεν πρόκειται να ανεχθεί συμπεριφορές που παραβιάζουν τον όρκο πίστης προς τις ΗΠΑ και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια».

Μάλιστα, επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το FBI έχει προχωρήσει σε 167 συλλήψεις για υποθέσεις αντικατασκοπείας και κατασκοπείας μέσα στους τελευταίους 21 μήνες.

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Ο Κας Πατέλ ευχαρίστησε επίσης την Αντιτρομοκρατική Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, την MI5, την υπηρεσία αμυντικής αντικατασκοπείας της Βρετανίας και τη Διοίκηση Αντικατασκοπείας του αμερικανικού στρατού για τη συμβολή τους.

Η προειδοποίηση του αμερικανικού στρατού για τις εσωτερικές απειλές

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ταξίαρχος Σον Στίντσον, διοικητής της Διοίκησης Αντικατασκοπείας του αμερικανικού στρατού, ο οποίος έκανε λόγο για μια υπόθεση που αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν ακόμη και από πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί ευαίσθητες πληροφορίες.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις βρετανικές αρχές και το FBI για τον επαγγελματισμό και τον συντονισμό τους, επισημαίνοντας ότι οι εσωτερικές απειλές αποτελούν υπαρκτό και διαρκές πρόβλημα για τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Παράλληλα, κάλεσε όσους αντιληφθούν ύποπτη δραστηριότητα να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο αντικατασκοπείας.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν συνδέεται με καμία άλλη έρευνα που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες αντιτρομοκρατίας.