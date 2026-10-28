Βρετανία: Η κυβέρνηση Μπέρναμ διπλασιάζει τον πρόσθετο φόρο στις τράπεζες για να στηρίξει 20 εκατομμύρια νοικοκυριά - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ παρουσίασε τον πρώτο της προϋπολογισμό και ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την έκτακτη φορολογία στις τράπεζες της Βρετανίας για να χρηματοδοτήσει στοχευμένες ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά.

«Εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών καταιγίδων, βασίζομαι στις τράπεζές μας για να βοηθήσουν να χρηματοδοτηθεί μια μικρή ανάσα για τις βρετανικές οικογένειες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι, ο οποίος παρουσίασε τον προϋπολογισμό στους βουλευτές.

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Αναμένονται έσοδα 1,5 δισ. λιρών

Αυτός ο πρόσθετος φόρος, που ορίσθηκε στο 8% το 2016 και στη συνέχεια μειώθηκε στο 3% το 2023, θα αυξηθεί στο 6% για 15 μήνες από τον Ιανουάριο, με αναμενόμενα επιπλέον έσοδα 1,5 δισ. λιρών (1,79 δισ. ευρώ).

Το γεγονός ότι η αύξηση αυτή είναι μικρότερη απ' όσο φοβούνταν οι τράπεζες έκανε να αυξηθούν οι τιμές των μετοχών των περισσότερων τραπεζικών ιδρυμάτων που είναι εισηγμένα στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων οι Barclays και NatWest.

Ενίσχυση στα νοικοκυριά για να αντισταθμιστεί η άνοδος των τιμών της ενέργειας

Τα νέα έσοδα θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση μιας άμεσης αρωγής 100 λιρών σε περίπου 20 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αγγλία ώστε να αντισταθμισθεί ένα μέρος της ανόδου των τιμών της ενέργειας στη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Η βοήθεια αυτή, η οποία προορίζεται για νοικοκυριά που ζουν σε κατοικίες χαμηλής ή μεσαίας αξίας, θα καταβληθεί «απ' ευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους», υποσχέθηκε ο υπουργός.

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Ο Τζον Χίλι παρέτεινε επίσης μέχρι το τέλος Ιουνίου τις φορολογικές μειώσεις στα καύσιμα και ανακοίνωσε την κατάργηση των παγίων τελών στους λογαριασμούς φυσικού αερίου το επόμενο έτος. Η κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία ισχύει από τον Οκτώβριο, θα παραταθεί εξάλλου μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στην ομιλία του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις «εμπορικές εντάσεις», «την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία» και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να περιγράψει τις κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η βρετανική οικονομία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ