Βρετανία: Ο υπουργός Άμυνας θα ήθελε περισσότερους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία -Για την αποφυγή στρατιωτικού επεισοδίου - iefimerida.gr

Η Βρετανία θα προτιμούσε να έχει επιπλέον διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λάθος υπολογισμού, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ.



«Έχουμε την πρεσβεία μας στη Μόσχα. Αυτός είναι ένας σημαντικός δίαυλος… Θα προτιμούσα πολύ να υπάρχουν και επιπλέον δίαυλοι επικοινωνίας, ιδιαίτερα σε στρατιωτικό επίπεδο», δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Γ. Στρίτινγκ και πρόσθεσε:

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«Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού και γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουμε αυτήν την άμεση επικοινωνία».

Δηλώσεις ενόψει διήμερων Ρωσοουκρανικών συνομιλιών

Οι δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Άμυνας έρχονται ενώ Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν σήμερα για συνομιλίες δύο ημερών υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ -για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο- αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί ευρεία ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που μαίνεται για τεσσεράμισι χρόνια, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, έχουν παγώσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Γερμανίας συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, έχοντας τις πρώτες συνομιλίες αυτού του είδους μετά την εισβολή. Την περασμένη εβδομάδα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα ταξιδέψει στη Βρετανία για τη σύνοδο κορυφής της G20, λόγω των βρετανικών κυρώσεων σε βάρος του.

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ΑΠΕ - ΜΠΕ