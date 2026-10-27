Φρίκη στη Βρετανία: Νάρκωνε, βιντεοσκοπούσε και «διαφήμιζε» τη σύζυγό του στο διαδίκτυο -Τέσσερις άνδρες στο εδώλιο - iefimerida.gr

Τέσσερις Βρετανοί δικάζονται από σήμερα με τις κατηγορίες του βιασμού μιας γυναίκας, την οποία είχε ναρκώσει, βιντεοσκοπήσει και «διαφημίσει» στο διαδίκτυο ο τότε σύζυγός της.

Οι εισαγγελείς προειδοποίησαν τους ενόρκους ότι θα «δουν βίντεο με πράγματα που, αφού τα δει κανείς, δεν μπορεί να τα ξεχάσει».

Από το 2016 έως το 2023 βίαζαν το θύμα

Ο Φίλιπ Γιανγκ, ηλικίας 50 ετών, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον χρόνο ένοχος για σειρά αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν πριν από 10 και πλέον χρόνια σε βάρος της πρώην συζύγου του, Τζοάν Γιανγκ, η οποία παραιτήθηκε από το νόμιμο δικαίωμά της να διατηρήσει την ανωνυμία της.

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Άλλοι τέσσερις άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βίασαν ή κακοποίησαν σεξουαλικά το θύμα το διάστημα 2016-2023, δικάζονται τώρα στο δικαστήριο του Ουίντσεστερ για εγκλήματα που φέρονται να διέπραξαν μαζί με τον Φίλιπ Γιανγκ.

Πρόκειται για τους Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, ηλικίας 32 ετών, Ρίτσαρντ Ουίλκινς, ηλικίας 62 ετών, Νόρμαν Μακσόνι, ηλικίας 48 ετών και Μοχάμαντ Χασάν, ηλικίας 38 ετών. Και οι τέσσερις αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Ο πρώην σύζυγός της αναζητούσε αγνώστους για να κοιμηθούν μαζί της

«Αυτή η υπόθεση αφορά, στην ουσία, το αν είναι ποτέ λογικό να κάνεις σεξ ή να αρχίσεις να έχεις σεξουαλική επαφή με μια άγνωστη γυναίκα χωρίς να τη ρωτήσεις πρώτα», δήλωσε η εισαγγελέας Σάρα Τζόουνς. Είπε ότι ο Φίλιπ Γιανγκ δημοσίευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες της Τζοάν Γιανγκ, δεμένης στο κρεβάτι της και με δεμένα μάτια, καθώς «αναζητούσε αγνώστους να έρθουν να κοιμηθούν με τη σύζυγό του - οποιασδήποτε ηλικίας, οποιασδήποτε φυλής».

«Το παρουσίαζε όλο αυτό ως ένα φετίχ και των δύο, ωστόσο δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από την ίδια την Τζοάν που να το υποστηρίζει αυτό», συμπλήρωσε η ίδια.

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Χωρίς το θύμα να το γνωρίζει ή να έχει συναινέσει, περιέγραψε η Τζόουνς, ο Φίλιπ Γιανγκ τη νάρκωνε συχνά και προσκαλούσε ξένους, που είχαν απαντήσει σε διαδικτυακές αναρτήσεις του, να κάνουν σεξ με εκείνη, ενώ εκείνος παρακολουθούσε και τραβούσε βίντεο όσα συνέβαιναν.

Η αστυνομία βρήκε αυτά τα βίντεο, αφού ένας λογαριασμός που συνδεόταν με τον Γιανγκ δημοσίευσε πολύ σκληρές εικόνες στο διαδίκτυο το 2023, και οι συσκευές του κατασχέθηκαν.

Σοκαριστικό βίντεο: «Θα δείτε πράγματα που, αφού τα δείτε, δεν θα μπορείτε να τα ξεχάσετε», είπε η εισαγγελέας

Η Τζόουνς ανέφερε πως το θύμα είχε συναινέσει στην προτίμηση του συζύγου της να της δένει τα μάτια κατά τη διάρκεια των ερωτικών περιπτύξεων, ωστόσο κάποια νύχτα γύρω στο 2023 ξύπνησε ξαφνικά και ανακάλυψε πως ένας άγνωστος βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο.

«Θα δείτε βίντεο με πράγματα που, αφού τα δείτε, δεν θα μπορείτε να τα ξεχάσετε και ενδέχεται να σας μείνουν στη μνήμη για πάντα», είπε η εισαγγελέας στους ενόρκους.

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Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες.