Φρίκη στη Βρετανία: Για 20 χρόνια νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του -Πάνω από 1 εκατ. βίντεο και φωτογραφίες της κακοποίησης στο κινητό του - iefimerida.gr

Στο κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα στη Βρετανία ανακαλύφθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που αποτύπωναν τη φρικτή κακοποίηση της συζύγου του για περισσότερα από 20 χρόνια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Εννέα άνδρες δικάζονται στο Μάντσεστερ αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα. Η εισαγγελέας περιέγραψε πως ο σύζυγος κατέγραφε τα περιστατικά και διαμοίραζε το υλικό στο διαδίκτυο, συνωμοτώντας με τρίτους για την κακοποίηση της συζύγου του.

Από το 2023, ο σύζυγος άρχισε να προσκαλεί τους συνεργούς του στο σπίτι της οικογένειας. Εκεί, βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και τους άλλους να επιτίθενται σεξουαλικά στην αναίσθητη γυναίκα, δείχνοντας κλιμάκωση της εγκληματικής δράσης.

Στη δίκη, η εισαγγελέας τόνισε ότι το κατασχεθέν κινητό του 60χρονου ισοδυναμεί με ομολογία. Περιείχε πάνω από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν τη βάρβαρη κακοποίηση, με υλικό που χρονολογείται από το 2004.

Ο σύζυγος και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν την ενοχή τους. Ωστόσο, οι υπόλοιποι εννέα, ηλικίας 28 έως 70 ετών και διαφόρων επαγγελμάτων, αρνούνται τις κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και συνωμοσία για χορήγηση ουσιών.

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο δράστης όχι μόνο χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες και βίαζε τη γυναίκα του, αλλά προσκαλούσε και τρίτους να συμμετάσχουν στις πράξεις του.

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«Βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς και προσκαλούσε άλλους άνδρες να συμμετάσχουν»

Εννέα άνδρες κάθονται στο εδώλιο στο δικαστήριο του Μάντσεστερ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος του θύματος.

Η εισαγγελέας περιέγραψε πως ο σύζυγος κατέγραφε τα περιστατικά και διαμοίραζε το υλικό στο διαδίκτυο με «άλλους άνδρες με τις ίδιες αντιλήψεις». Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους συνωμοτούσαν μαζί του επί χρόνια για τη χορήγηση ουσιών στη γυναίκα με σκοπό την κακοποίησή της. Από το 2023, ο σύζυγος άρχισε να προσκαλεί αυτούς τους άνδρες στο σπίτι της οικογένειας, όπου βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και τους άλλους να επιτίθενται σεξουαλικά στην αναίσθητη γυναίκα.

Αυτή είναι η δεύτερη παρόμοια υπόθεση που εκδικάζεται το τελευταίο διάστημα στη Μεγάλη Βρετανία. Την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκίνησε στο Γουίντσεστερ της νότιας Αγγλίας η δίκη τεσσάρων άλλων ανδρών για ανάλογα αδικήματα.

Το κινητό του αποκάλυψε τη φρίκη

Στη δίκη του Μάντσεστερ, η εισαγγελέας τόνισε στους ενόρκους ότι το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του 60χρονου ισοδυναμεί με ομολογία, καθώς περιείχε «βάρβαρες» εικόνες, ορισμένες από τις οποίες χρονολογούνται από το 2004. «Υπήρχαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν την κακοποίηση της συζύγου, όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από άλλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σήμερα στο εδώλιο», συμπλήρωσε.

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Ο σύζυγος παραδέχθηκε την ενοχή του τον Σεπτέμβριο για περίπου 60 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης ουσίας με σκοπό να την «αποχαυνώσει ή να την ελέγξει». Τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι ομολόγησαν την ενοχή τους για διάφορα αδικήματα.

Ωστόσο, οι υπόλοιποι εννέα, ηλικίας 28 έως 70 ετών, αρνούνται τις κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και συνωμοσία για χορήγηση ουσιών. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται ένας γιατρός, ένας οδηγός ταξί, ένας υπάλληλος σε πρακτορείο προσλήψεων και ένας προμηθευτής οικοδομικών υλικών.