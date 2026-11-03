Μείωση των πανεπιστημιακών διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές εξετάζει η κυβέρνηση της Βρετανίας - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση του Αντι Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα στα πανεπιστήμια της χώρας με τους Βρετανούς.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επαναπροσέγγιση Λονδίνου - Βρυξελλών.

Η πρόταση θα μειώσει σημαντικά το κόστος σπουδών για τους πολίτες της ΕΕ που θέλουν να σπουδάσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια καθώς μετά την εφαρμογή της συμφωνίας του Brexit πληρώνουν τα υψηλότερα δίδακτρα, τα οποία σε ορισμένες σχολές ξεπερνούν τις 30.000 λίρες ετησίως. Αντίθετα, τα δίδακτρα για τους Βρετανούς φοιτητές στην Αγγλία είναι λίγο πάνω από 9.000 λίρες το χρόνο. Το ακριβές ποσό και στις δύο περιπτώσεις εξαρτάται από το πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα σπουδών.

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Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να ενισχύσει έως και με 450 εκατομμύρια λίρες ετησίως τα βρετανικά πανεπιστήμια για την απώλεια των εσόδων που θα έχουν μετά τη μείωση των διδάκτρων.

Το ποσό είναι ενδεικτικό, υπογραμμίζουν πηγές του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών. Έχει υπολογιστεί με βάση το ενδεχόμενο να υπάρξει ραγδαία αύξηση φοιτητών από την ΕΕ. Γι' αυτό το λόγο και το τελικό κόστος ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερο, σημειώνουν με νόημα οι ίδιες πηγές.

Επιφυλάξεις από τα βρετανικά πανεπιστήμια

Τα βρετανικά πανεπιστήμια δεν βλέπουν με καλό μάτι την πρόταση. Ήδη έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους, προειδοποιώντας ότι η εξίσωση των διδάκτρων χωρίς επαρκή κρατική χρηματοδότηση θα μπορούσε να επιδεινώσει τα οικονομικά τους προβλήματα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομάδας πανεπιστημίων Russell, το σχετικό κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια λίρες. Την ομάδα Russell συνιστούν 24 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Βρετανίας.

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Αλλά και η κυβέρνηση Μπέρναμ για να προχωρήσει σε αυτή τη κίνηση θα ζητήσει ένα σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει η ΕΕ να επιτρέψει στις βρετανικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Made in Europe». Το «Κατασκευασμένο στην Ευρώπη» είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Στόχος είναι η προστασία θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα την Κίνα. Η πρωτοβουλία αφορά μεταξύ άλλων την αυτοκινητοβιομηχανία, τη χαλυβουργία και τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Η βρετανική κυβέρνηση ανησυχεί ότι ο αποκλεισμός των επιχειρήσεών της από το εν λόγω πρόγραμμα θα πλήξει τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Για αυτό και αντιμετωπίζει τη μείωση των πανεπιστημιακών διδάκτρων ως μέρος μιας ευρύτερης οικονομικής συνεργασίας με την ΕΕ.

Οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις πραγματοποιούνται ενόψει της συνόδου κορυφής Βρετανίας - ΕΕ , που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ