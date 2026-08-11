Γιατί οι Αρχές στη Βρετανία προειδοποιούν τους λουόμενους να μην ανοίγουν μεγάλες λακκούβες στην παραλία -Οι κίνδυνοι - iefimerida.gr

Προειδοποίηση προς τους λουόμενους να μην σκάβουν στην παραλία λακκούβες βαθύτερες από το ύψος των γονάτων απευθύνουν οι Αρχές στη Βρετανία.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι το σκάψιμο στην άμμο μπορεί να αποτελεί διασκέδαση για οικογένειες και παιδιά, ωστόσο θα πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην σκάβουν πολύ βαθιά και να παγιδεύουν ανθρώπους ή κατοικίδια στην άμμο. Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η αστυνομία του Σκέγκνες στο Λινκονσάιρ ανέφερε: «Το σκάψιμο στην παραλία είναι μέρος της διασκέδασης, αλλά οι μεγάλες, βαθιές τρύπες σε μαλακή άμμο μπορεί να είναι απίστευτα επικίνδυνες. Μια λακκούβα μπορεί να καταρρεύσει χωρίς προειδοποίηση, παγιδεύοντας οποιονδήποτε μέσα κάτω από βαριά άμμο σε δευτερόλεπτα». Πρόσθεσε ότι ακόμη και «υγιείς και σε φόρμα ενήλικες» μπορεί να δυσκολευτούν να ξεφύγουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βαθιές λακκούβες αποτελούν «σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά, τους παραθεριστές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που ανταποκρίνονται σε περιστατικά». «Αυτό που χρειάζεται λίγα λεπτά για να το σκάψεις, μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να εξελιχθεί σε τραγωδία», κατέληξε η ανακοίνωση ενώ ζητούσε ταυτόχρονα από τους παραθεριστές να γεμίζουν τις λακκούβεςπριν αποχωρήσουν από την παραλία.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από περιστατικό στο Σκέγκνες του Λινκονσάιρ το περασμένο Σάββατο, όταν εντοπίστηκε μια τεράστια λακκούβα στην άμμο, πλάτους περίπου 90-120 εκατοστών και βάθους 3,6 έως 4,5 μέτρων.

Εικόνα: Η λακκούβα που οδήγησε στην προειδοποίηση

Από την πλευρά της, η τοπική ακτοφυλακή ανέφερε ότι όποιος την έσκαψε στάθηκε «απίστευτα τυχερός» που η άμμος δεν κατέρρευσε πάνω του, καθώς είναι ιδιαίτερα βαριά και μπορεί να υποχωρήσει χωρίς προειδοποίηση. «Μια κατάρρευση μπορεί να παγιδεύσει κάποιον κάτω από την άμμο και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Οι βαθιές λακούβες μπορούν επίσης να αποτελέσουν κίνδυνο για άλλους χρήστες της παραλίας που μπορεί να μην τις βλέπουν», προειδοποίησε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη Sun, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό στο Λινκονσάιρ. Πέρυσι, τρεις ακτοφύλακες χρειάστηκε να γεμίσουν μια τρύπα βάθους άνω των δύο μέτρων σε παραλία. Αντίστοιχη προειδοποίηση είχε εκδοθεί τον Απρίλιο και σε άλλη παραθαλάσσια περιοχή, όπου οι λουόμενοι κλήθηκαν να μην σκάβουν βαθιές τρύπες στην υγρή άμμο λόγω του λεγόμενου «φαινομένου χιονοστιβάδας». Ο αναπληρωτής διευθυντής του σταθμού ακτοφυλακής Shaun Lee εξήγησε ότι η άμμος μπορεί να συνεχίσει να καταρρέει, με αποτέλεσμα να θάψει ανθρώπους. «Δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη διασκέδαση κανενός -απλώς να προσέχετε τι κάνετε όταν σκάβετε λακκούβες», είπε.