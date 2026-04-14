Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο: Βρετανία και Γαλλία ετοιμάζουν σχέδιο με κυρώσεις και ναυτική αποστολή - iefimerida.gr

Βρετανία και Γαλλία ηγούνται διεργασιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι συνομιλίες υπό βρετανική και γαλλική καθοδήγηση για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επικεντρώνονται σε πιθανά οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, εφόσον συνεχιστούν οι περιορισμοί στη θαλάσσια κυκλοφορία, καθώς και σε μηχανισμούς συνεργασίας με τη διεθνή ναυτιλία, σύμφωνα με πηγές.

Το Παρίσι και το Λονδίνο επιχειρούν να διαμορφώσουν πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, επιδιώκοντας παράλληλα συντονισμό με περίπου 40 χώρες που αναμένεται να συμμετάσχουν σε σχετική βιντεοδιάσκεψη.

Διπλωματικός και στρατιωτικός σχεδιασμός σε εξέλιξη

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ανώτεροι αξιωματούχοι προετοιμάζουν τις επαφές που θα προηγηθούν της συνάντησης της Παρασκευής, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής στάσης και τον καθορισμό πιθανών επιχειρησιακών σεναρίων.

Η Βρετανία φέρεται να αναλαμβάνει τον διπλωματικό συντονισμό, ενώ η Γαλλία εξετάζει πτυχές στρατιωτικού σχεδιασμού, προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες και τα κενά μιας πιθανής πολυμερούς αποστολής.

Κυρώσεις και ναυτική ασφάλεια στο τραπέζι

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν τέσσερις βασικούς άξονες: την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την επιβολή οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν σε περίπτωση διατήρησης του αποκλεισμού, την απελευθέρωση πληρωμάτων πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί και τη συνεργασία με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για την επανεκκίνηση των διελεύσεων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής πολυμερούς αποστολής, η οποία όμως σύμφωνα με πηγές θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μόνο μετά το τέλος των εχθροπραξιών και υπό προϋποθέσεις συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Διπλωματικές αιχμές για τις ΗΠΑ

Σε πιο αιχμηρό τόνο, Ευρωπαίος διπλωμάτης σχολίασε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σοβαρευτούν», υποστηρίζοντας ότι η στάση της Ουάσινγκτον χαρακτηρίζεται από αστάθεια στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης.