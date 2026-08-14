Βρετανία: Πύρινη κόλαση στα Δυτικά Μίντλαντς -Πάνω από 30 σπίτια έγιναν στάχτη, εικόνες «Αποκάλυψης» από τις φωτιές - iefimerida.gr

Σε πύρινη κόλαση μετατράπηκαν περιοχές των Δυτικών Μίντλαντς στη Βρετανία, καθώς οι φωτιές που ξέσπασαν εν μέσω ακραίου καύσωνα εξαπλώθηκαν με ταχύτητα, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τις οικίες τους μετά από εντολές της αστυνομίας, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν ταχύτατα. Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις φλόγες να ξεπερνούν σε ύψος τις στέγες των σπιτιών.

Συνολικά 54 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια και 19 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα. Παράλληλα, κάτοικοι έχασαν ολοσχερώς τις περιουσίες τους, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών φωτογραφιών εκατό ετών.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει 11 μείζονα περιστατικά σε ολόκληρη τη Βρετανία, ασκώντας πρωτοφανή πίεση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Η ηγεσία του σώματος προειδοποιεί για την κρισιμότητα της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο.

Ο ακραίος καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ και η εκτεταμένη ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Το εξαιρετικά ξηρό έδαφος ευνοεί την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών, οι οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο αριθμό του 2025.

Οι πιο δραματικές εικόνες καταγράφηκαν στο Στόουρμπριτζ, όπου η φωτιά που ξέσπασε κοντά σε γήπεδο γκολφ πέρασε γρήγορα από τα ξερά χόρτα και τη δασική έκταση σε κατοικημένες περιοχές.

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Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, έως και 30 σπίτια ενδέχεται να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

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Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες επιχειρούσαν στην περιοχή, ενώ περίπου 40 στρέμματα γης κάηκαν. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις κατοικίες, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν άρον άρον τα σπίτια τους.

«Πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε» – Οι κάτοικοι έτρεχαν να σωθούν

Μία από τις κατοίκους που απομακρύνθηκαν, η Τζέιν Μπάξτερ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα της και την προειδοποίησαν ότι η φωτιά άλλαζε κατεύθυνση.

«Mας είπαν "πάρτε ό,τι χρειάζεστε και φύγετε"», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέσα σε λίγα λεπτά οι αστυνομικοί επέστρεψαν και της ζήτησαν να εγκαταλείψει αμέσως το σπίτι. Η ίδια έφυγε μαζί με τη γάτα της και κατευθύνθηκε στο σπίτι του γιου της.

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«Μόλις 200 μέτρα μακριά βλέπαμε τις φλόγες από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Ήταν πολύ ψηλότερα από τις στέγες των σπιτιών», περιέγραψε, μιλώντας για φωτιά που «εξαπλωνόταν τόσο γρήγορα και προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις».

Κάτοικοι ανέφεραν ότι οι στάχτες έπεφταν σαν βροχή, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική από τον καπνό. Τοπικός σύμβουλος χαρακτήρισε τις εικόνες «αποκαλυπτικές».

54 άνθρωποι χρειάστηκαν βοήθεια – 19 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

Σύμφωνα με τo EKAB των Δυτικών Μίντλαντς, συνολικά 54 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα εξαιτίας των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή, ενώ 19 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, κυρίως με προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

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Μεταξύ των περιστατικών ήταν μία γυναίκα και ένα παιδί στο Στόουρμπριτζ, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς και αρκετοί κάτοικοι και πυροσβέστες που χρειάστηκαν περίθαλψη.

Σε άλλη φωτιά στο Μπέρμιγχαμ, ένας άνδρας περιέγραψε την καταστροφή του πατρικού σπιτιού της μητέρας του. «Έχει χάσει τα πάντα. Απολύτως τα πάντα», είπε, σημειώνοντας ότι στις φλόγες χάθηκαν ακόμη και 100 χρόνια οικογενειακών φωτογραφιών.

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Οι φωτιές έχουν προκαλέσει συνολικά 11 μείζονα περιστατικά σε ολόκληρη τη Βρετανία, με τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Πυροσβεστικής να προειδοποιεί ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες βρίσκονται υπό «σημαντική πίεση».

Καύσωνας και ξηρασία κάνουν την κατάσταση εκρηκτική

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η Βρετανία κατέγραψε θερμοκρασία 38,1 βαθμών Κελσίου στους Κήπους του Κιου στο Λονδίνο, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία.

Σε αρκετές περιοχές της Αγγλίας έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το εξαιρετικά ξηρό έδαφος και η παρατεταμένη απουσία βροχών ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία των πυροσβεστικών αρχών, 1.017 φωτιές σε φυσικές εκτάσεις έχουν ήδη καταγραφεί στην Αγγλία και την Ουαλία το 2026, αριθμός που αντιστοιχεί στο σύνολο που καταγράφηκε ολόκληρο το 2025.

Η ζέστη έχει προκαλέσει προβλήματα και στις μετακινήσεις, με αρκετές σιδηροδρομικές εταιρείες να περιορίζουν ή να ακυρώνουν δρομολόγια, ενώ σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Μ6 η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω καπνού από τις πυρκαγιές.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της νοτιοανατολικής Αγγλίας και της κεντρικής χώρας.