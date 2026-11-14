Βρετανία: Αποπέμπεται ο επικεφαλής της Αρχής για την Ηθική, έπειτα από καταγγελίες γυναικών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά

Απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του ο επικεφαλής της Επιτροπή Ηθικής και Ακεραιότητας στη Βρετανία, Στιούαρτ Στέρλινγκ, έπειτα από καταγγελίες γυναικών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

Μάλιστα, σύμφωνα από το BBC, του είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή για ένα περιστατικό, καθώς είχε πιάσει το στήθος συναδέλφου του.

«Πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες. Ο Στιούαρτ Στέρλινγκ αποσύρθηκε από τον ρόλο του, ενώ προχωρούμε με ταχύτητα στη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα.

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Ο Στιούαρτ Στέρλινγκ διορίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 ως ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης Επιτροπής, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Εργατικού Κόμματος για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δεοντολογίας στον δημόσιο βίο.

Στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, η παροχή συμβουλών στον πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς στον δημόσιο τομέα.

Η καταγγελία κατά του Στέρλινγκ το 2003 για σεξουαλική παρενόχληση συναδέλφου του

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Time, το 2003 είχε περάσει από πειθαρχικό έλεγχο, καθώς ως νεαρός αξιωματικός στην αστυνομία του Νορθάπτονσαϊρ είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση.

Ειδικότερα, είχε κατηγορηθεί ότι είχε πιάσει το στήθος συναδέλφου του σε αστυνομικό τμήμα, με έναν άνδρα συνάδελφό του να είναι μάρτυρας και να δηλώνει το περιστατικό στους ανωτέρους του.

Ο Στέρλινγκ είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα με πλήρεις αποδοχές, ενώ διεξαγόταν η έρευνα για την υπόθεση.

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Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι είχε πραγματοποιηθεί πειθαρχική διαδικασία σχετικά με την καταγγελία, αναφέροντας ωστόσο ως έτος το 2002.

«Ο Στιούαρτ δηλώνει ότι πραγματοποιήθηκε πλήρης πειθαρχική διαδικασία σχετικά με την καταγγελία το 2002. Συνεργάστηκε πλήρως με τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν η επιβολή ποινής», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψαν οι Sunday Times, η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν χρηματικό πρόστιμο ισόποσο με τις αποδοχές δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, επρόκειτο για τη βαρύτερη πειθαρχική κύρωση που μπορούσε να επιβληθεί εκείνη την περίοδο, με εξαίρεση την υποχρεωτική παραίτηση από το αστυνομικό σώμα.

Νέα καταγγελία το 2008

Επίσης, οι Sunday Times αποκάλυψαν επίσης ότι το 2008 ο Στέρλινγκ βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα καταγγελία για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά εις βάρος γυναίκας συναδέλφου του.

Αυτή τη φορά, το φερόμενο περιστατικό είχε σημειωθεί σε κοινωνική συγκέντρωση εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καταγγελία διαβιβάστηκε και πάλι στην αστυνομική υπηρεσία στην οποία εργαζόταν.

Ο εκπρόσωπος του Στέρλινγκ δήλωσε ότι ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι συνέβη το περιστατικό.

«Αρνείται ότι το φερόμενο περιστατικό του 2008 συνέβη ποτέ. Δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο ποινικής έρευνας, αλλά η καταγγελία εξετάστηκε από την υπηρεσία επαγγελματικών προτύπων», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε επίσης ότι ο Στέρλινγκ δεν υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την αστυνομία.

«Δεν του ζητήθηκε να αποχωρήσει από το σώμα. Έφυγε οικειοθελώς», σημείωσε.

Η αστυνομία του Νορθάπτονσαϊρ επιβεβαίωσε ότι διατηρεί ψηφιακό αρχείο για την πρώτη καταγγελία, ενώ δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο για τη δεύτερη.