Η ΥΠΕΞ Βρετανίας προειδοποιεί: Οι ενέργειες της Ρωσίας εγείρουν τον κίνδυνο απευθείας ένοπλης σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ - iefimerida.gr

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας προειδοποίησε τη Ρωσία ότι κάθε εισβολή της σε επικράτεια χωρών του ΝΑΤΟ ενέχει τον κίνδυνο μιας απευθείας ένοπλης σύγκρουσης.

Με φόντο τις εισόδους μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στον πολωνικό και τον ρουμανικό εναέριο χώρο, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ απευθύνθηκε στη Μόσχα σε β' πρόσωπο και τόνισε ότι η Συμμαχία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει πολεμικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειές σας εγείρουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Η Συμμαχία μας είναι αμυντική, αλλά να είστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους ουρανούς και το έδαφος του ΝΑΤΟ», δήλωσε η Ιβέτ Κούπερ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους ουρανούς του ΝΑΤΟ και το έδαφος του ΝΑΤΟ. Είμαστε σε εγρήγορση. Είμαστε αποφασισμένοι και αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αεροπλάνα που πετούν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ χωρίς άδεια, τότε θα το κάνουμε», πρόσθεσε η Κούπερ.