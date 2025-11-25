Βρετανία: Σε δημοπρασία αναμνηστικά από το «Star Wars», το «Indiana Jones», το «Elf» και δεκάδες άλλες ταινίες - iefimerida.gr

Πολυάριθμα αναμνηστικά από ταινίες που έγραψαν ιστορία στον κινηματογράφο, θα τεθούν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα.

Από την στολή του Γουίλ Φέρελ ως «Το ξωτικό των Χριστουγέννων» [Elf], μέχρι σκηνικά αντικείμενα των ταινιών «Πόλεμος των Άστρων» [Star Wars], περισσότερα από 1.350 αντικείμενα, με συνολική εκτίμηση αξίας 8 εκατομμυρίων λιρών, προσφέρονται στη χειμερινή δημοπρασία αναμνηστικών ψυχαγωγίας της Propstore, η οποία θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στολή του Γουίλ Φέρελ ως Elf / Φωτογραφία: Propstore

Από τα αντικείμενα που αναμένεται να είναι από τα πλέον περιζήτητα, η καραμπίνα τουφέκι EE-3 του χαρακτήρα Μπόμπα Φετ από την ταινία «Πόλεμος των Άστρων: Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» [Empire Strikes Back] που εκτιμάται να πωληθεί από 350.000 μέχρι 700.000 λίρες.

«Μας έφτασε μόλις πριν από περίπου ένα χρόνο και αφού περάσαμε εβδομάδες εξετάζοντάς το, σχεδόν σε επίπεδο εγκληματολογικής έρευνας, καταφέραμε να αντιστοιχίσουμε την ξύλινη επένδυση στο κοντάκι -υπάρχουν κάποιες ζημιές και φθορές- και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό ήταν και είναι το μοναδικό blaster EE-3 του Μπόμπα Φετ που χρησιμοποιήθηκε στο «Empire Strikes Back», δήλωσε σήμερα ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Propstore, Στίβεν Λέιν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δημοπρασία και το καφέ καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς

Άλλα αντικείμενα από περιλαμβάνουν ένα κράνος πιλότου επαναστατών από την ίδια ταινία και ένα αυτοκρατορικό όπλο Stormtrooper E-11 από τον «Πόλεμο των Άστρων: Η Επιστροφή των Τζεντάι».

Από την δημοπρασία δεν θα λείπει και το καφέ καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς, που υποδύεται ο Χάρισον Φορντ στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» [Indiana Jones and the Temple of Doom].

Το καφέ καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς / Φωτογραφία: Propstore

Οι στολές περιλαμβάνουν τον πράσινο χιτώνα του Φέρελ από το «Elf» και τη μαύρη στολή του Σπάιντερμαν από την ταινία «Spider-Man 3», στην οποία ο Τόμπι Μαγκουάιρ υποδύεται τον υπερήρωα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλα αντικείμενα, το πατίνι του χαρακτήρα Μάρτι ΜακΦλάι από τη δεύτερη και τρίτη ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» [Back to the Future] και παπούτσια μπαλέτου από την ταινία «Τα Κόκκινα Παπούτσια» [The Red Shoes].