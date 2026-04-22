Βρετανία: Όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008 δεν θα μπορέσουν ποτέ στη ζωή τους να αγοράσουν τσιγάρα και καπνό - iefimerida.gr

Ιστορική απόφαση στη Βρετανία. Κόφτης στην πώληση τσιγάρων στις νεότερες γενιές με στόχο μια κοινωνία χωρίς καπνό.

Τσιγάρο / Φωτογραφία: AP

Ιστορική απόφαση για γενιά χωρίς καπνό

Η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε την έγκριση του νομοσχεδίου από το κοινοβούλιο ως μια «ιστορική στιγμή», καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει να καταστεί χώρα χωρίς καπνό. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 δεν θα μπορούν ποτέ να αγοράσουν νόμιμα τσιγάρα.

Η Βρετανία γίνεται έτσι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που υιοθετεί μια τόσο αυστηρή προσέγγιση, μετά τις Μαλδίβες, οι οποίες προχώρησαν σε αντίστοιχη απαγόρευση το 2023.

Περιορισμοί και στα προϊόντα ατμίσματος

Πέρα από την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων, ο νέος νόμος περιλαμβάνει και αυστηρούς περιορισμούς στο κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους, όπως παιδικές χαρές, σχολεία και νοσοκομεία. Παράλληλα, τίθενται όρια στη διαφήμιση και τη διάθεση προϊόντων ατμίσματος, με στόχο τη μείωση της ελκυστικότητάς τους στους νέους.

Άτμισμα / Φωτογραφία: AP

Επιπλέον, απαγορεύονται συγκεκριμένες γεύσεις και μορφές συσκευασίας που θεωρούνται ελκυστικές για ανηλίκους, ενώ επεκτείνονται οι περιορισμοί χρήσης τους σε χώρους όπου ήδη ισχύει απαγόρευση καπνίσματος.

Δημόσια υγεία στο επίκεντρο - «Δώρο για τις επόμενες γενιές» ﻿

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε το μέτρο «δώρο για τις επόμενες γενιές», επισημαίνοντας ότι θα προστατεύσει εκατομμύρια νέους από εθισμό και σοβαρά προβλήματα υγείας. Αντίστοιχα, οργανώσεις υγείας κάνουν λόγο για καθοριστική καμπή στη μάχη κατά του καπνίσματος.

Κάπνισμα / Φωτογραφία: AP

Δεν είναι λίγες φυσικά οι αντιδράσεις πολιτών -όπως αυτές εκφράζονται δημόσια κάτω από σχετικές αναρτήσεις-, με βασικό επιχείρημα ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για τους νέους, αλλά αντίθετα μπορεί θεωρηθεί προκλητική και να έχει αντιδραστικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αρκετοί είναι όσοι επικαλούνται το δικαίωμα στην ατομική επιλογή και αυτοδιάθεση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να δώσει έμφαση σε ενημερωτικές καμπάνιες, αντί να προχωρά σε νομοθετικές αυστηρές απαγορεύσεις.



Τσιγάρα / Φωτογραφία: AP

Το κάπνισμα εξακολουθεί να ευθύνεται για περίπου 80.000 θανάτους ετησίως στη Βρετανία και για σημαντικό ποσοστό των περιστατικών καρκίνου, γεγονός που για πολλούς ενισχύει τη σημασία της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας.