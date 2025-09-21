Λάμι: «Μια απόφαση για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, δεν θα οδηγήσει αυτομάτως στη δημιουργία του» - iefimerida.gr

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στη Βρετανία, Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει «εν μια νυκτί» στην ύπαρξή του.

Όπως υπογράμμισε, η αναγνώριση πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Οποιοδήποτε βήμα για την αναγνώρισή του αφορά στο ότι θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανές τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα λάβει απόφαση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αργότερα σήμερα.

Ο Στάρμερ δήλωσε τον Ιούλιο ότι η Βρετανία θα αναγνώριζε κράτος της Παλαιστίνης, εκτός αν το Ισραήλ κατέληγε σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, επέτρεπε περισσότερη βοήθεια να εισέλθει στη Γάζα και καθιστούσε σαφές ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και δεσμευόταν σε ειρηνευτική διαδικασία που να έφερνε μια λύση δύο κρατών, ενός παλαιστινιακού που θα συνυπάρχει δίπλα στο Ισραήλ.

"Από την ανακοίνωση αυτή τον Ιούλιο, στην πραγματικότητα, με την επίθεση στο Κατάρ, μια κατάπαυση του πυρός έχει σε αυτό το στάδιο ναυαγήσει και οι προοπτικές είναι ζοφερές", σημείωσε ο Λάμι, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ προχώρησε επίσης με σχέδιο εποικισμού.

ΑΠΕ ΜΠΕ