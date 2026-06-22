Νέα υπόθεση «Πελικό» στη Βρετανία: 60χρονος ομολόγησε ότι νάρκωνε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια για να τη βιάσει μαζί με άλλους - iefimerida.gr

Σε μια σοκαριστική ομολογία προχώρησε ένας 60χρονος για τον βιασμό κατ'εξακολούθηση της συζύγου του επί 20 χρόνια.

Η νέα υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό εκτυλίχθηκε στη Βρετανία με τον δράστη να κατηγορείται ότι νάρκωσε συστηματικά τη σύζυγό του προκειμένου να τη βιάσει ο ίδιος αλλά και να επιτρέπει σε άλλους άνδρες να την κακοποιούν σεξουαλικά.

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Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε αρνηθεί στο παρελθόν συνολικά 48 αδικήματα, εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Μάντσεστερ, όπου δήλωσε ένοχος για τουλάχιστον 12 από αυτά.

Όπως μεταδίδει το Sky News, η ομολογία του αφορά δύο βιασμού, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, έξι σεξουαλικές κακοποιήσεις με διείσδυση και μία κατηγορία παράνομης κοινοποίησης προσωπικών εικόνων. Τα συγκεκριμένα 12 αδικήματα για τα οποία ανέλαβε την ευθύνη εκτυλίχθηκαν σε διάστημα τριών ετών, από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Για πάνω από 20 χρόνια την κακοποιούσε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η εφιαλτική δράση του συζύγου εκτείνεται στο βάθος δύο δεκαετιών, ξεκινώντας από το 2004, διάστημα κατά το οποίο νάρκωνε τη σύζυγό του για να την κακοποιεί μόνος του. Από το 2018, ωστόσο, και μέχρι τη σύλληψή του, ο άνδρας άρχισε να προσκαλεί και άλλους άνδρες στο σπίτι, προκειμένου να βιάσουν τη γυναίκα του ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας.

Για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί ακόμη 13 άνδρες, από 28 έως 73 ετών. Όλοι τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία, ενώ δέκα κατηγορούνται ότι προχώρησαν σε σεξουαλικές πράξεις με το θύμα σε συνεργασία με τον σύζυγο.

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Μέχρι στιγμής, ένας ακόμη κατηγορούμενος, ηλικία περίπου 50 ετών, έχει δηλώσει ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τον βιασμό, συνωμοσία για χορήγηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για την ίδια πράξη της κακοποίησης με διείσδυση.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνούνται την εμπλοκή που τους αποδίδεται και η δίκη τους είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στο ίδιο δικαστήριο την 1η Σεπτεμβρίου.