Εικόνα Αποκάλυψης στη νότια Βρετανία, έπεσαν 30.000 κεραυνοί σε μία νύχτα εν μέσω καύσωνα [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι Λονδρέζοι ξύπνησαν από τους χιλιάδες κεραυνούς που χτύπησαν τη Βρετανία την περασμένη νύχτα, μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ισχυρές καταιγίδες που σάρωσαν τα νότια της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας μάλλον ταλαιπώρησαν τους κατοίκους, αλλά χάρισαν ορισμένες σπάνιες εικόνες.

Συνολικά στα νότια της χώρας υπολογίζεται ότι έπεσαν περίπου 30.000 κεραυνοί, ενώ μόνο στο Σόμερσετ, στα νοτιοδυτικά, καταγράφηκαν περίπου 18.540 κεραυνοί σε 24 ώρες.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δέχτηκε εκατοντάδες κλήσεις, ενώ δύο πυρκαγιές σε κατοικίες αποδίδονται σε αστραπές.

Εντυπωσιακές εικόνες ανέβασαν οι Βρετανοί με τους κεραυνούς

Οι Λονδρέζοι ανέβασαν στα κοινωνικά δίκτυα εντυπωσιακά βίντεο με τις αστραπές που έγιναν ορατές και αισθητές σε όλες τις περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας.

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«Εδώ και χρόνια δεν έχω δει κάτι παρόμοιο στο Λονδίνο» έγραψε ένας χρήστης στο X, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Ruislip, στο δυτικό Λονδίνο.

Οι κάμερες ασφαλείας της αστυνομίας του Λονδίνου κατέγραψαν αυτή την εντυπωσιακή εικόνα από τις όχθες του Τάμεση.

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«Μια από τις μεγαλύτερες και μακρύτερες σε διάρκεια καταιγίδες που θυμάμαι στα σχεδόν 35 χρόνια που ζω σε αυτή την πόλη», έγραψε ένας άλλος χρήστης στο Χ.

Καταιγίδες εν μέσω καύσωνα

Το φαινόμενο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό καθώς εκδηλώθηκε όχι κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου ή του χειμώνα αλλά εν μέσω καύσωνα.

Όπως και στη Γαλλία, οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο πάνω από τις κανονικές.

Το Met Office προειδοποίησε ότι αύριο, Τετάρτη, ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμα περισσότερο, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη.