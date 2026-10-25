Βραζιλία: Στις κάλπες οι πολίτες για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών -Οριακό προβάδισμα σε Μπολσονάρου δίνουν δημοσκοπήσεις - iefimerida.gr

Ο συντηρητικός υποψήφιος Φλάβιου Μπολσονάρου πιστώνεται το 51% των προθέσεων ψήφου, έναντι 49% του απερχόμενου κεντροαριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις δημοσκοπήσεις των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία.

Ο ηγέτης της κεντροαριστεράς -που διεκδικεί τέταρτη, μη συναπτή θητεία στο αξίωμα- κι ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου αναμετρώνται σήμερα.

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Ο Φλάβιου Μπολσονάρου διέψευσε τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων στον πρώτο γύρο, πριν από τρεις εβδομάδες, εξασφαλίζοντας το 47% των ψήφων, έναντι 45% του Λούλα.

Η διαφορά των δυο μονομάχων βρίσκεται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος και στις δύο δημοσκοπήσεις, των ινστιτούτων Datafolha και Quaest.

Η προηγούμενη δημοσκόπηση του Datafolha, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, έφερε τους δυο αντίπαλους σε απόλυτη ισοπαλία, στο 50%.

Η έρευνα του Datafolha διενεργήθηκε την Πέμπτη και προχθές Παρασκευή. Δεν διευκρινίζεται αν συνεχίστηκε μετά την προχθεσινή τηλεμαχία των δυο αντιπάλων.

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Αυτή του Quaest έγινε προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο, ημέρα που οι δυο υποψήφιοι για την προεδρία της μεγαλύτερης λατινοαμερικάνικης οικονομίας έβγαλαν στους δρόμους χιλιάδες υποστηρικτές τους, πρωτοστατώντας στις τελευταίες επιδείξεις δύναμης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ