Βραζιλία: Θρίλερ με τον Μπολσονάρου -Φέρεται να διέφυγε μυστικά για τις ΗΠΑ μέσω Αργεντινής, ακυρώθηκε το διαβατήριό του - iefimerida.gr

Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να του απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου βρίσκεται αντιμέτωπος με δικαστική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, με το Ανώτατο Δικαστήριο να του απαγορεύει την έξοδο από τη χώρα και να διατάσσει την παράδοση των διαβατηρίων του εντός 24 ωρών.

Παρά την απαγόρευση, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Μπολσονάρου διέσχισε τα σύνορα προς την Αργεντινή από την περιοχή του Πουέρτο Ιγκουασού, σχεδιάζοντας να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος με τελικό προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αρχές της Αργεντινής διαψεύδουν την είσοδο του Μπολσονάρου στη χώρα, ενώ η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας δεν έχει εντοπίσει επίσημη καταγραφή αναχώρησής του, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για το πού βρίσκεται ο γερουσιαστής.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά την εκλογική του ήττα και την αμφισβήτηση του αποτελέσματος.

Μάλιστα, τη Δευτέρα διατάχθηκε να παραδώσει όλα τα διαβατήριά του εντός 24 ωρών, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να εγκαταλείψει μυστικά τη χώρα με προορισμό τις ΗΠΑ.

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Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters επιβεβαίωσαν την είδηση, αναφέροντας πως ο Μπολσονάρου βρίσκεται σε αεροπλάνο που κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ.

Η δικαστική απόφαση και οι έρευνες για ξέπλυμα χρήματος

Η απόφαση εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αλεξάντρε ντε Μοράες, ο οποίος είχε επίσης επιβλέψει τη δικαστική διαδικασία σε βάρος του Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικαστικής εντολής, ο Φλάβιο Μπολσονάρου καλείται να παραδώσει όλα τα διαβατήριά του εντός 24 ωρών, ενώ του απαγορεύεται να εγκαταλείψει τη χώρα. Η εντολή αφορά και το διπλωματικό διαβατήριο που διαθέτει υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Κογκρέσου.

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Οι περιορισμοί συνδέονται με ποινική έρευνα της ομοσπονδιακής αστυνομίας για πιθανή εμπλοκή του γερουσιαστή σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.

Η δικαστική απόφαση προβλέπει επίσης ότι δεν επιτρέπεται να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον δικηγόρο Βίλερ Τομάζ, ο οποίος φέρεται να έχει διασυνδέσεις με εταιρείες στοιχηματισμού που βρίσκονται υπό έρευνα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε υπόθεση που αφορά ποσό περίπου 680 εκατομμυρίων λιρών.

Ο ίδιος ο γερουσιαστής γνωστοποίησε πρώτος δημόσια την ύπαρξη της δικαστικής εντολής, προτού γίνει γνωστή μέσω των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι είχε μόλις επιστρέψει από επίσκεψη στον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στην Μπραζίλια, όταν αστυνομικοί τού επέδωσαν την εντολή για την παράδοση των διαβατηρίων του και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

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Παράλληλα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου βρίσκεται υπό έρευνα και για διαφορετική υπόθεση, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση βιογραφικής ταινίας για τον πατέρα του, με τίτλο «Dark Horse». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο γερουσιαστής είχε καταγραφεί σε ηχητικό υλικό να ζητά από τραπεζίτη, ο οποίος έχει εμπλακεί σε υπόθεση διαφθοράς, να εξασφαλίσει περίπου 20.000.000 λίρες για την παραγωγή της ταινίας.

Οι πληροφορίες για διαφυγή στις ΗΠΑ, μέσω Αργεντινής

Στις 27 Οκτωβρίου, δημοσιεύματα επανέφεραν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ο Φλάβιο Μπολσονάρου να εγκατέλειψε τη Βραζιλία, παρά την απαγόρευση που του είχε επιβληθεί.

Σύμφωνα με το αργεντίνικο μέσο ενημέρωσης Infobae, ο γερουσιαστής φέρεται να διέσχισε τα χερσαία σύνορα και να εισήλθε στην Αργεντινή από την περιοχή του Πουέρτο Ιγκουασού, χρησιμοποιώντας την εθνική του ταυτότητα, αντί για διαβατήριο.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι επρόκειτο να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Gulfstream G400, το οποίο φέρεται να διαχειρίζεται η εταιρεία Baires Fly S.A., με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Σύμφωνα με το Bloomberg, εκπρόσωπος του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, διέψευσε ότι ο Βραζιλιάνος πολιτικός εισήλθε στο έδαφος της Αργεντινής, αμφισβητώντας την εκδοχή του Infobae.

Παράλληλα, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο Radio CBN, η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας δεν έχει εντοπίσει επίσημη καταγραφή που να επιβεβαιώνει ότι ο Μπολσονάρου πέρασε τα σύνορα μέσω επίσημου συνοριακού ελέγχου. Οι αρχές φέρονται να εξετάζουν συνοριακές διελεύσεις και πτήσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Ο ίδιος ο γερουσιαστής είχε δηλώσει ότι σκόπευε να συμμορφωθεί με τη δικαστική εντολή, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν εγκατέλειψε πράγματι τη Βραζιλία ή εάν ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμφισβήτηση του αποτελέσματος μετά την εκλογική του ήττα

Οι δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στον απόηχο της ήττας του Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, όπου αναμετρήθηκε με τον εν ενεργεία πρόεδρο, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο Λούλα επικράτησε με ποσοστό 51,79%, έναντι 48,21% που συγκέντρωσε ο Μπολσονάρου.

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Ο Μπολσονάρου αμφισβήτησε αρχικά τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η δίωρη παράταση της ψηφοφορίας, η οποία αποσκοπούσε στη διευκόλυνση των ψηφοφόρων που δεν είχαν καταφέρει να χρησιμοποιήσουν τη δωρεάν δημόσια συγκοινωνία, είχε επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ωστόσο, και η δική του παράταξη είχε ζητήσει παράταση της ψηφοφορίας.