 Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου λέει πως του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα - iefimerida.gr
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Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου λέει πως του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα

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Φωτογραφία: AP
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Ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε ότι του απαγορεύτηκε η έξοδος από την Βραζιλία, την επομένη της εκλογικής του ήττας από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε χθες Κυριακή από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ανέφερε πως αστυνομικοί τού ζήτησαν να παραδώσει τα διαβατήριά του μετά την επίσκεψή του στον - καταδικασμένο για απόπειρα πραξικοπήματος - πατέρα του, Ζαϊχ Μπολσονάρου.

Με απόφαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, «διατάχθηκα να παραδώσω τα διαβατήριά μου και μου απαγορεύεται να φύγω από τη χώρα», ανέφερε ο γερουσιαστής Μπολσονάρου σε βίντεο. Διαβεβαίωσε πάντως ότι προτίθεται να συμμορφωθεί, διαψεύδοντας ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Το βράδυ της Κυριακής, ο 45χρονος γερουσιαστής είχε δηλώσει πως θα ζητούσε την ακύρωση των εκλογών, επικαλούμενος παρατυπίες.

AΠΕ ΜΠΕ

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